Els sindicats del transport sanitari convoquen vaga indefinida a partir de divendres

Uns 5.000 treballadors del transport sanitari a Catalunya han estat convocats pel conjunt dels sindicats més representatius del sector a participar en una vaga indefinida a partir de demà divendres 9 d’octubre contra la decisió anunciada per part de la patronal ACEA d’aplicar una retallada salarial encara no quantificada que es traslladarà a la nòmina d’aquest mateix mes i en endavant.

Ara fa tot just un any, sindicats, la patronal ACEA i el Departament de Salut de la Generalitat signaven un acord pel qual restituïen al personal dedicat al transport sanitari el nivell salarial anterior a la retallada del 3,5% que es va aplicar a tot el sector des de l’any 2013.

En aquella ocasió, l’acord a tres bandes --d’aplicació per a totes les empreses contractades i subcontractades per part del CatSalut-- es va assolir, precisament en el context del procés de mediació d’una vaga sectorial que havia estat convocada en protesta per la pèrdua retributiva i exigint la introducció de millores en les condicions laborals recollides en un conveni que en aquell moment feia un any que es negociava i que, a dia d’avui, continua sent objecte de negociació.

Transcorregut només un any de la signatura d’aquell acord i la conseqüent desconvocatòria de la vaga anunciada, ACEA anuncia una nova retallada salarial que es traslladarà a la retribució de les plantilles de les empreses contractades per la Generalitat per realitzar les funcions de transport sanitari. Una rebaixa que els sindicats denuncien que s’imposa en plena situació de crisi sanitària com a conseqüència de la pandèmia de covid-19 i representa l’incompliment per part de la Generalitat i l’organització patronal dels acords assolits al setembre de 2019 per revertir les retallades salarials que el sector patia des de l’any 2013.

A La Linterna Catalunya hem parta amb Ramón Vilella, secretari del sindicat de transport sanitari de la federació de serveis públics d'UGT Catalunya. "Des d’avui i fins a l’inici de la vaga, el sector viurà les primeres mobilitzacions reivindicatives. Els treballadors concentraran els seus vehicles davant la seu central del CatSalut, a la Travessera de les Corts, coincidint amb els diferents torns per dinar."

Durant aquests torns, d’una hora, els professionals del transport sanitari, tot i no estar a disposició de les seves empreses, estan obligats a romandre amb els seus vehicles a la via pública. Fins divendres, aquesta aturada esdevindrà una acció de protesta.

Conforme a les possibles negociacions Ramón explica "és una vergonya no s'han presentat a cap de les reunions convocades, és un menyspreu i una desídia total per a un sector tan sensible de la sanitat pública." conclou