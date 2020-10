Mossos d'Esquadra, sense dret a la conciliació

Sindicats d'agents denuncien un "greuge comparatiu" cap als Mossos d'Esquadra. I és que mentre altres funcionaris poden sol·licitar un permís per a cuidar dels seus fills en cas d'aïllament per Covid-19, els mossos "no tenen aquest dret". Així ho assegura Imma Viudes, portaveu del sindicat SAP-FEPOL de mossos d'esquadra.

I és que a través d'un comunicat intern, la direcció general del cos els indica que "tractarà de manera individualitzada cada situació".

Viudes indica que, "malgrat ser conscients que presten un servei essencial, sempre en primera línia en la gestió de la pandèmia, no tenen els mateixos drets que el personal funcionari de la Generalitat".

Consideren així que, a diferència de la resta del sector públic, "carreguen sobre l'esquena dels mossos la responsabilitat de conciliar, com puguin, la seva vida familiar amb la laboral, en cas de tenir menors de 12 anys a càrrec que hagin de guardar quarantena malgrat no resultar contagiats". afirma Viudes

Vacances o reduccions de jornada

I és que segons aquesta circular, els policies han d'assumir canvis en la planificació o bé sol·licitar reduccions de jornada que comportarien retallades econòmiques, o modificació del permís de vacances.

És a dir, "gastar dies lliures per a exercir un permís, el de cura dels seus fills, que sí que gaudeixen altres funcionaris", lamenta la portaveu del sindicat

El sindicat indica que l'Administració "no fa cap mena d'esforç per a facilitar la conciliació" dels agents, i "deixa en mans dels treballadors triar com sortiran perjudicats en cas de necessitat".

Per aquest motiu reclamen a la Subdirecció General de Recursos Humans que "busqui el mecanisme adequat" perquè els mossos tinguin "els mateixos drets que la resta de personal funcionari de la Generalitat".

Un permís, el de les cures, del qual també poden gaudir la resta de treballadors amb persones dependents a càrrec, ancians o persones amb discapacitat. "Una cosa que, pel que fa als policies, ni tan sols es contempla en el comunicat intern", conclou Imma Viudes, portaveu de SAP-FEPOL.