Les dades de l'atur de maig són “millors” del que s'esperava i permet veure juny amb un cert optimisme

Acaben de donar-se a conèixer les dades d'atur del passat mes de maig de 2020 que porten a la fi un augment en el nombre d'afiliats a la Seguretat Social, després del mal registre dels dos mesos anteriors.

Espanya recupera 187.814 afiliats a la Seguretat Social el mes de maig encara que el seu nombre d'aturats ascendeix també fins als 3.857.776 (la dada més alta des de maig de 2016) després de registrar aquest mes 26.573 aturats més (a l'abril van ser gairebé 290.000 aturats més).

Per a Javier Blasco, director de Adecco Group Institute:“aquestes dades són millor de l'esperat dins de la gravetat de la situació i de l'impacte negatiu que suposen. Però la moderació de les restriccions i l'estacionalitat favorable permeten esperar les dades de juny amb un caut optimisme, sempre que no repuntin els contagis per Covid-19. Així, podríem parlar de 18,70 milions d'afiliats ja per a aquest mes després d'una nova creació o recuperació de l'ocupació”.

“Hem arribat a tenir una caiguda de l'activitat del 71% i amb un major impacte en sectors com l'hostaleria, transport, construcció, distribució i la indústria automobilística i altres sectors manufacturers, a Espanya i el nostre entorn”, aventura Blasco.

Pel que per al directiu cal continuar posant el focus a “mantenir i recuperar l'economia productiva. Afavorir que les empreses i ocupadors sobrevisquin i puguin reiniciar la seva activitat tan aviat com sigui possible és vital per a mantenir el capital organitzatiu i l'ocupació necessaris en la recuperació. De la capacitat productiva dependran la inversió i l'ocupació, i d'aquest depèn el consum i les aportacions per a sostenir els pressupostos públics que permetin abordar amb garanties les necessitats sanitàries i socials”.

A més, Blasco assenyala altres iniciatives que serien beneficioses per a fer front a aquesta crisi: “en ple procés de desescalada es fa necessari un ampli consens per a prendre mesures que ajudin a superar la difícil situació d'ocupació i economia, el drama social en definitiva al qual assistim. Cal impulsar polítiques actives d'ocupació i aquelles que flexibilitzin el mercat laboral i afavoreixin la contractació, un diàleg social i negociació col·lectiva que ajudin cap a aquesta flexibilitat com a garantia de l'ocupació, minimitzar impostos i cotitzacions sobre ocupadors, empreses i autònoms. Potenciar la formació i requalificació de les persones treballadores, especialment dels col·lectius més vulnerables, joves, parats de llarga de durada, majors de 55, dones i persones amb capacitats diferents”.

Dades més destacades

Tal com ha donat a conèixer el Ministeri de Treball a primera hora del dia d'avui, el nombre d'aturats registrats és de 3,86 milions, el més alt des de maig de 2016. L'augment interanual va ser de 778.300 aturats (+25,3%) encara que si ens centrem en l'evolució respecte al mes anterior l'increment ha estat d'una mica menys de 26.600 persones, només un 0,7% més. Des de desembre de 2009 no es registrava una pujada tal alta de l'atur.

Quant a l'afiliació, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social ha estat de 18,56 milions de persones al maig. Aquesta xifra implica un descens de 886.000 ocupacions al llarg dels últims dotze mesos (-4,6% interanual), després de registrar 187.814 afiliats més durant el mes de maig passat. Aquest és la dada positiva: que s'han creat 188.000 ocupacions noves i que més de 450.000 persones s'han incorporat a l'activitat abandonant els ERTOs.