El Gremi de Restauració adverteix que el tancament de bars "enfonsarà" Barcelona

El Gremi de Restauració ha assegurat aquest dimecres que el tancament de bars i restaurants durant quinze dies "enfonsarà Barcelona" i "destruirà el motor" de l'economia catalana. A La Linterna Catalunya hem parlat amb el director del gremi de restauració de Barcelona, Roger Pallarols.

"Abans de prendre una mesura dràstica de tancament de l'activitat de restauració, una mesura que perjudiqui encara més la viabilitat econòmica de milers de famílies, i abans d'enfonsar la ciutat de Barcelona amb una mesura d'aquestes característiques, s'han de trobar alternatives", ha demanat el director general de l'entitat, Roger Pallarols, després d'una reunió "tensa" amb la Generalitat. Pallarols ha assegurat que la decisió del Govern és "inapropiada" i jurídicament "molt qüestionable" i ha afirmat que recorreran la decisió en cas que s'aprovi.

El director general del Gremi de Restauració ha demanat a la Generalitat que "rectifiqui" abans de l'entrada en vigor de la mesura i "articuli un mecanisme" perquè la restauració pugui continuar operant i no es destrueixi el "motor" de l'economia catalana i la recuperació econòmica.

"No pot ser que cap mesura restrictiva més s'aprovi sense mesures d'acompanyament a les empreses", ha manifestat Pallarols. El director general del gremi ha assegurat que "no pot ser" que el Govern no prengui mesures per reduir el preu del lloguer i adaptar-lo a les "greus restriccions" que està patint el sector.

Pallarols també ha instat la Generalitat a protegir el "màxim" nombre d'empreses del sector i ha afirmat que qualsevol mesura que equilibri les despeses a les restriccions és "imprescindible" per als propietaris. "Si no ho fem, al marge d'una injustícia evident, provocarem l'augment del col·lapse de més empreses", ha advertit.

El director general del Gremi de Restauració ha alertat que una ciutat sense empreses no pot estar preparada per encarar una recuperació de l'economia i ha avisat que, si no es frena "en sec" la destrucció d'empreses, la crisi durarà més d'una dècada.

Actualment, un 15% dels establiments de restauració de la ciutat han tancat definitivament per les conseqüències econòmiques de la pandèmia. "Ara, podríem patir la destrucció del 50% de les empreses a Barcelona, un greu problema per la viabilitat econòmica de la ciutat", ha advertit Pallarols.

El director general del gremi ha assegurat que els establiments de restauració han complert "amb excel·lència" les mesures de seguretat durant aquests mesos.

De totes maneres, Pallarols ha afirmat que les restriccions "no han solucionat" el problema del contagi del virus, sinó que han contribuït a fer que moltes empreses arribin al "col·lapse" i es vegin obligades a tancar, acomiadar treballadors o presentar Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO).

"Estem debilitant, potser de manera definitiva, el principal motor de l'economia de Catalunya i un dels principals motors de l'economia espanyola", ha manifestat.

La mesura anunciada pel Govern impedirà el consum tant a l'interior com a l'exterior dels bars i restaurants durant els pròxims quinze dies i només permetrà operar a través del servei a domicili. Pallarols ha assegurat que es tracta d'una activitat "absolutament residual", que en cap cas pot compensar el negoci, "més encara" després de les pèrdues i l'endeutament registrat en els últims mesos.