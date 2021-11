La crisi de suministraments perjudica al Black Friday

Després d'un any de pandèmia i un altre de restriccions, les rebaixes del Black Friday s'esperen amb moltes ganes. Pero sembla ser que la crisi dels suministres ha rebaixat les expectatives. Parlem amb la Neus Solé, professora col.laboradora del estudis d'economia i empresa de la UOC, que ens diu que “sí, és cert, la crisi de suministres està perjudicant al Black Friday, quan tots pensàvem que podríem tornar a la normalitat. A més les famílies han pogut estalviar més durant els mesos de confinament i restriccions, i al gent té moltes ganes de sortir al carrer i motivació de compra i consum hi ha molta, però les notícies no són massa positives, no només per la crisi de suministrament, sinó per la possibilitat d'una sisena onada. Les xifres diuen que les famílies faran més despesa que l'any passat, també en part perquè els preus estan més alts que fa un any. Els productes estan més cars, les matèries primeres i els transport està més car, i tot això repercutirà en el preu final. Les compres s'estan avançant, i també s'està fent molta compra per internet, de fet el perfil del comprador per internet s'està equilibrant entre homes i dones, i fins i tot generacions més grans estan entrant de ple en les compres per internet. En això també el confinament ha ajudat perquè va fer que molta gent va començar a comprar per internet.” Li preguntem a la Neus si el Black Friday és realment una oportunitat per comprar més barat, o no: “Depèn dels comerços. És veritat que s'han detectat pràctiques fraudulentes a alguns comerços, que els dies abans augmenten els preus, però no es pot generalitzar, i és cert que si busques pots trobar productes amb preus més reduïts dels que tenien les setmanes anteriors. A més la OCU està vigilant des de fa anys que s'apliquin realment els descomptes que es diuen que s'apliquen”.