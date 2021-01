Un centenar de profesores de danza se concentran en la plaza Sant Jaume contra el cierre de las escuelas

Un centenar de docentes del Colectivo de Profesores y Centros Privados de danza de Cataluña (CPCPD) se han concertado en la plaza Sant Jaume contra las restricciones que se han aplicado en estos centros debido a la situación sanitaria. La presidenta de la entidad, Lorena Carabante, ha considerado que las medidas son "totalmente injustas" para sus centros, en un "agravio comparativo muy grande" hacia la enseñanza privada.

"Hemos salido mal parados por una gestión que se ha hecho mal desde la Generalitat", ha dicho la portavoz, al tiempo que ha reclamado "presencialidad" para sus enseñanzas. Carabante ha avisado de que los centros se encuentran en una situación "totalmente desesperada y de entierro" de la danza de Cataluña, que "está muriendo". Advirtió que, ante este confinamiento, muchas escuelas tendrán que cerrar. Desde septiembre han cerrado alrededor de unos veinte y cinco centros de un colectivo de unos cuatrocientos centros.

Sin interlocutor

Carabante ha dicho que, como ellos, escuelas privadas de otros ámbitos, como los idiomas, no tienen establecido qué departamento es su interlocutor. Ha detallado que la Generalitat puso a su disposición una ayuda "para tapar pequeños agujeros", que son "mínimas" y "insuficientes". En concreto, las ayudas se habilitaron por dos epígrafes mientras que la formación de danza hay nueve. Esto ha hecho, según Carabante, que entre un 35% y un 38% de los profesores no hayan podido pedir esta ayuda y muchos la tengan aprobada pero no cobrada. En su opinión, el sector es víctima de un desorden administrativo "muy grave".

Además, los centros lamentan que no pueden sentarse con ninguna administración concreta, lo que impide que conozcan su situación. En este sentido, Carabante ha detallado que su tipología de negocio basada en cursos escolares hace que no esperen la normalidad hasta septiembre del próximo año, y que lleven ya dos cursos de afectación.