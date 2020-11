Vols saber qué pots fer o no fer durant la Fase 1 de la desescalada?

Catalunya entra aquest dilluns en el tram 1 del pla de desescalada amb què es reprèn l’activitat de la restauració, la cultura i l’esport. Aquesta fase s’allargarà previsiblement durant 15 dies, fins al 6 de desembre. Hem parlat del tema avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, amb la subdirectora de Protecció Civil, Inma Soler. D’entrada, es manté el toc de queda nocturn —la prohibició de sortir de 22 a 6 h—, el confinament perimetral del cap de setmana que no permet sortir del municipi entre les 6 h de divendres i les 6 h de dilluns, i la limitació de reunions de sis persones com a màxim. Què es pot fer en el tram 1 de la desescalada? El sector de la restauració pot reobrir amb certa normalitat entre les 6 i les 21.30 h, amb clients tant a les terrasses com a dins dels establiments. A l’exterior no hi ha limitació de l’aforament, però les taules hauran d’estar separades amb dos metres de distància. A l’interior dels bars i restaurants, l’ocupació es redueix a un 30 % de l’aforament total. En tots dos casos, només es permet quatre persones per taula, amb l’excepció del nucli de convivència. A partir de les 21.30 h, mitja hora abans del toc de queda, quedarà prohibit el consum d’aliments i begudes als locals però, com fins ara, els clients podran recollir menjar per emportar-se fins a les 22 h i els restauradors podran repartir a domicili fins a les 23 h. Amb l’aixecament de les restriccions, molts restauradors han recuperat treballadors que estaven en ERTO per encarar la represa de l’activitat. La cultura torna a omplir els escenaris i tant sales de teatre, cinema, concerts com auditoris poden reobrir amb un aforament limitat del 50 % i un màxim de 500 persones de públic. En el cas de les sales de concert hi ha hagut polèmica perquè la resolució del pla de desescalada que es va aprovar dissabte no en preveia la reobertura, mentre que el Departament de Cultura havia pactat amb les associacions que sí es permetria. Des del govern ho van atribuir a un error del redactat i hores després va publicar una esmena en què s’especificava que les sales de concerts s’havien d’acollir a les mateixes condicions que els teatres, cinemes i auditoris. La normativa els prohibeix oferir el servei de barra. Malgrat reobrir els equipaments culturals, tenir una entrada per anar-hi no es considera una excepció per sortir del municipi durant el cap de setmana i saltar-se el confinament perimetral. Amb les restriccions de la segona onada, les biblioteques van passar a oferir únicament servei de préstec. Amb l’entrada en vigor del primer tram aquest dilluns, els ciutadans poden tornar a fer ús de l’espai. Tant biblioteques, com sales d’exposicions, galeries d’art, arxius i museus tenen l’aforament restringit a la meitat. Aquests últims equipaments eren els únics del sector cultural que s’havien salvat del tancament aquesta tardor. Les activitats extraescolars i de lleure i els ensenyaments no reglats que imparteixen, per exemple, centres de dansa i de música es reprenen amb un màxim de sis alumnes per aula. Ara bé, als centres cívics continuen prohibits els tallers grupals que requereixin presencialitat. Els equipaments esportius reobren amb una limitació del 50 % de l’aforament a l’exterior i del 30 % en espais tancats, com és el cas dels gimnasos, on, a més, cal demanar cita prèvia. Per als responsables d’aquests espais, les mesures amb què poden obrir no són viables per tirar endavant. Pel que fa als equipaments esportius no supervisats, com els espais de calistenia públics, està prohibit utilitzar-los. Pel que fa a les competicions, segueixen prohibides a Catalunya, excepte en el cas de les lligues d’àmbit estatal, internacional i professionals. Sí que es permet reprendre els entrenaments.Juntament amb l’oci nocturn, que segueix tancat, el del comerç és l’únic sector que no té canvis amb l’entrada en vigor del tram 1. Les botigues segueixen amb una limitació del 30 % de l’aforament, mentre que els centres comercials no poden obrir fins a la fase 2. El tancament de les grans infraestructures ha impulsat les compres als eixos comercials però no suficientment i el sector assegura que no s’estan complint les expectatives de vendes per a aquestes dates.