La vacuna d'Hipra és eficient contra totes les variants de la covid-19

La farmacèutica Hipra espera formar part de la campanya de vacunació aquesta tardor. La directora d'I+D i Registres de la companyia, Elia Torroella, ha dit durant una trobada informativa a Madrid que cada dia estan "més a prop" de tenir una data i que esperen que l'Agència Europea del Medicament (EMA) l'autoritzi en els propers mesos i es pugui començar a comercialitzar.

Torroella ha dit que tot i que inicialment preveien tenir els permisos entre el maig i el juny, la situació ha "canviat" a nivell "de regulació" i els ha obligat a aportar més informació però s'ha mostrat "convençuda" que serà passat l'estiu

Des d'Hipra destaquen la "versatilitat" del vaccí per adaptar-se a les noves variants i l'alta capacitat "neutralitzant" que ofereix a les que hi ha actualment.

La farmacèutica, de fet, està treballant en nous prototips i en monodosis de cares al primer trimestre del 2023.

Durant l'acte, la directora d'I+D, Elia Torroella, ha admès que el procés ha estat més llarg del que preveien inicialment però ha dit que això era "normal" perquè durant la pandèmia les situacions han anat canviant i els requisits establerts, també. "La setmana passada ens van reunir amb l'Agència Europea del Medicament, ja sabem el que volen i estem treballant per donar-los totes les dades", ha assegurat.





Compra europea centralitzada i preu "econòmic"





En aquest sentit, ha explicat també que estan treballant en un acord de compra centralitzada a la Unió Europea i, tot i que ha dit que per temes de confidencialitat no podia donar-ne detalls, el procés està "molt avançat".

Tampoc ha concretat de quantes dosis es tractaria però ha insistit que Hipra té una capacitat de producció "enorme" i que ja han produït més de 100 milions de dosis de la substància activa. "Hem comprat també la resta de materials necessaris per assegurar-nos que tindrem suficient estoc", ha afegit. Pel que fa al preu, ha dit que serà "molt més econòmic" que el de les vacunes d'RNA.

Torroella també ha remarcat que els estudis realitzats fins ara demostren una alta efectivitat davant de les noves variants de la covid-19 i ha insistit que el vaccí que tenen a punt té una alta capacitat per adaptar-se. De fet, ha dit que ja estan provant nous prototips en animals i que en breu començaran un assaig en nens i adolescents de la vacuna amb uns 3.000 participants.

Alta immunitat i pocs símptomes





D'altra banda, ha dit que s'ha registrat una elevada immunitat en les persones vacunades al cap de sis mesos i que els efectes secundaris que provoca són molt lleus. Per això, ha dit, com es que planteja com a dosi de reforç aquest dos factors poden ajudar a "convèncer" certs grups de població.

La directora d'I+D de la companyia ha remarcat que hi ha "molt interès" en aquest vaccí en diversos països europeus i que estan en converses amb d'altres de Sud-amèrica i Àsia. "Un cop tinguem la autorització europea podrem demanar la d'altres països", ha afegit.

