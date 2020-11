La segona onada de la Covid-19 està provocant tristesa en la societat ?

Podem afirmar que la nova onada del coronavirus està provocant una sensació general de tristesa en la societat? Avui hem parlat del tema amb el psicòleg, terapeuta familiar i diretor de la Fundació Galatea, Toni Calvo. El especialista explica que les emocions que ha provocat la pandèmia han anat evolucionant els últims mesos. El psicòleg assegura que durant la primera onada la sensació més habitual era de por. A la segona onada, just abans de l’estiu, el sentiment generalitzat era la ràbia i la impotència pel que havia passat. Per Calvo, ara som en una tercera onada emocional. Segons Toni Calvo, la inestabilitat emocional que tenen ara moltes persones ve del “cansament acumulat els últims mesos i la incertesa sostinguda dia rere dia”. Per això, recomana “ser conscients de la necessitat d’adaptar-nos als canvis”. El psicòleg i director de la Fundació Galatea recorda que “som davant d’una pandèmia que és una situació excepcional”, i en aquest sentit aconsella cuidar especialment les relacions personals perquè “corren el risc de tibar-se o tensar-se” perquè “som menys tolerants que abans de la pandèmia”. Les relacions corren el risc de tibar-se o tensar-se si no les cuidem. La crispació i la irritabilitat a vegades les col·loquem en l’actitud de l’altre. Som menys tolerants que abans de la pandèmia Per tot plegat, Toni Calvo recomana afrontar els problemes i no esquivar-los.

