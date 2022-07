La presència de partícules de plàstic al medi ambient és cada cop més evident.

De mitjana, es calcula queels adults consumeixen uns 8.100 microplàstics cada any, nomésa través de la ingesta de musclos, ostres, caragols marins, escopinyes, navalles o tellerines.

El càlcul l'ha fet el grup d'investigació de la Universitat Rovira i Virgili, TecnAtox, que ha analitzat la concentració de microplàstics en aquests productes de diferents confraries catalanes. Les ostres i els musclos són els que més microplàstics concentren, entre 23 i 19 microplàstics per individu, sobretot fibres de roba sintètica. Segons l'estudi, però, podem ingerir fins a 20.000 microplàstics a l'any només amb el consum de mol·luscos.

L'estudi s'ha basat en 2.300 mostres de mol·luscos recollits des del golf de Roses fins al delta de l'Ebre iha descobert que la contaminació varia molt segons la zona.

"S'ha detectat que aquells punts propers a aigües de depuradora contenen més microplàstics", ha explicat Joaquim Rovira, investigador del grup de recerca TecnAtox (Centre de Tecnologia Ambiental Alimentària i Toxicològica), de la URV-IISPV.

Segons Rovira, un dels motius per l'acumulació de microplàstics a les depuradores són les fibres que les rentadores no arriben a filtrar i que acaben al mar. És, per exemple, el cas de la roba feta amb fibres artificials, com el polièster.

Morfologia, composició i concentració

Elsfragments de plàstics trobats fanentre 0,02 i 5 mil·límetres. La mida els permet accedir fàcilment als organismes dels mol·luscos, que tenen estratègies d'alimentació de filtració actives, sobretot els que viuen a les roques o semienterrats als sediments.

Les ostres i els musclos tenen la concentració més elevada per mostra, amb nivells de 23 i 19 microplàstics de mitjana per individu, respectivament. Les altres espècies analitzades han presentat uns nivells de 10 (navalles), 10 (escopinyes), 5 (caragols marins) i 0,5 (tellerines) microplàstics de mitjana per mostra.

Les fibres més abundants són de polièster i de cel·lulosa sintètica, procedent de la roba i de mida inferior a un mil·límetre, i la majoria de fragments són depolietilè, un dels materials plàstics més produïts al món.

Els efectes d'ingerir plàstics

Encara no es coneix quin és el nivell de toxicitat d'aquests microplàstics. Segons Rovira, alguns estudis ja indiquen que poden estar relacionats amb malalties inflamatòries del tracte digestiu.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Aquests microplàstics contenen substàncies químiques i metalls, com ara additius i contaminants ambientals adherits, potencialment tòxics, que poden migrar del plàstic un cop ingerits"

L'equip ha exposat la urgència d'investigar l'impacte real per a la salut del consum de microplàstics.

"Hem de canviar l'estil de vida ja perquè puguem notar els efectes de reducció."