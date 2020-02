Neix una plataforma per donar sortida als productes o serveis destinats al MOBILE WORLD CONGRESS cancel.lat

Ha nascut “Help Afectados Mobile”, una plataforma per vendre els productes destintats al Mobile World Congress (MWC) .Dos emprenedors,David i Sergi, han creat aquesta pàgina web sense ànim de lucre per donar sortida a tots aquells productes que havien de forma part del MWC .

David Pugès ,un dels creadors de la plataforma ha dit avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra que “ Ja han rebut unes vuit mil visites a la pàgina web ,ha estat una autèntica bogeria”.David ha explicat com funciona la plataforma “La idea és que qualsevol de les empreses que s'han vist afectades per la cancel.Lació del Mobile World Congress i que té un stock de productes o serveis per oferir pugui anunciar-se i ajudar-los a donar sortida a tots els productes per que no quedin aparcats en un magatzem". Per fer servir la plataforma "Help Afectados Mobile" nomès cal entrar a la pàgina web i publicar la seva oferta desprès d'omplir un formulari que provi que el material que vol vendra estàva relacionat amb el MWC.

