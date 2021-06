L'obertura de l'oci nocturn solucionarà les botellades?

L'oci nocturn anuncia la seva reobertura a partir del dia 21 de juny fins a les 3:30 de la matinada. Es podrà ballar sense distància, es permetrà el 50% de fonament en interiors i el 100% a l'exterior i per consumir s'haurà de fer assegut. Parlarem amb el senyor Joaquim Boadas, secretari general de FECASARM.



-Tot i les restriccions, és una bona notícia per al sector?



I tant, després de quinze mesos tancats i alguns locals de les zones turístiques arrossegant 20 més de tancament. És una gran notícia i veiem la llum al final del túnel i per fi aquests empresaris podran tornar a obrir, facturar i a veure si tenen les possibilitats de remuntar els deutes, les despeses acumulades, els préstecs... Esperem que no hi hagi cap pas enrere en la reobertura i que a poc a poc es vagin augmentant els horaris i aforament perquè la temporada sigui bona com per poder remuntar la situació.



-Quants locals creus que finalment no podran aixecar la persiana?



Creiem que entre un 15 i un 20% de locals han hagut de tancar, ja estigui perquè no han pogut suportar les despeses per mantenir els locals tancats o altres que han estat desnonats via judicial perquè no podien pagar el lloguer. Hi ha molts locals que obriran, però perquè s'han traspassat o una nova propietat els ha agafat. Considerem que un 10% hauran desaparegut per sempre.



-Creus que és un pas més per evitar les botellades?



L'oferta de l'oci nocturn el pot reduir en un 80%, però sempre ha existit aquesta activitat il·legal paral·lela en un 20%, però crec que amb una oferta legal àmplia i amb unes bones condicions podrem arribar absorbir les botellades. Ens hem compromès amb la Generalitat promoure al màxim el compliment de les normes perquè això no suposi un pas enrere.