Les botellades disminueixen amb l'obertura de l'oci nocturn

La dotació de mitjans i recursos al cos dels Mossos d'Esquadra és vital per fer front al fenomen dels botellots. S'ha desplegat una nova promoció arreu del país que ajudarà a la gestió de l'espai públic. Es tracta d'una promoció que arriba després d'anys sense convocatòries d'accés al cos de seguretat, una situació que ha provocat un dèficit d'agents a les comissaries. Parlarem amb la portaveu del sindicat de SAP-FEPOL dels mossos d'Esquadra, Imma Viudes.



- Esteu d'enhorabona perquè finalment arriben els reforços què esperàveu.



Sí, tenim un reforç de 583 agents que van començar a fer les pràctiques al passat dilluns, evidentment estem molt contents de contentes de tenir reforços i donar oxigen a un cos que està ofegat. Una per significativa és que s'han reforçat zones a Catalunya que fins ara no s'havien prioritzat. Ara bé Hi ha coses que ens sorprenen s'han creat noves places per cobrir aquestes àrees del territori i en canvi tenim la paradoxa de companys que fa 10 anys que no van a casa.



- Com afectarà en l'actuació dels mossos?



El més important de tot això és que estem intentant anar a un model que teníem anteriorment que era preventiu, el problema és que el no tenir efectius suficients el que fèiem era anar als incidents quan ja estaven passant, però no teníem aquesta capacitat de ser una infraestructura prou sòlida i poder preveure els delictes.



- Aquesta prevenció es podrà fer en un percentatge interessant?



Està clar que tindrem més prevenció al carrer, però també hem de tenir en compte una altra cosa és que hi hagi agents en pràctica o no vas incorporacions és absolutament necessari perquè tenim companys i companyes que estan esperant poder-se jubilar.



- D'aquí a uns anys estarem a la mateixa situació?



Si continuem mantenint aquest ritme de promocions, noves convocatòries i s'inverteix pressupostàriament, segur revertirem aquesta situació.