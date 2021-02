Infermeres jubilades col.laboren en la vacunació contra el coronavirus

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra parlem de les infermeres jubilades que estàn col.laborant en la vacunació contra la covid-19. Ho fem amb Isabel Quintana, responsable de l'àrea d'atenció col.legial del Col.legi d'infermeria de Catalunya. Durant els mesos més intensos de la primera onada de la Covid, el Departament de Salut va recórrer a estudiants i jubilats de la salut per poder fer-hi front. Ara també falten mans per vacunar. És per això que als hospitals, on estan acabant de vacunar tot el personal, infermeres jubilades s'han sumat als equips de vacunació per no sobrecarregar més les que estan en actiu, que, d'una altra manera, haurien hagut de fer hores extres. Gràcies a la seva ajuda, s'ha pogut accelerar la campanya de vacunació. Des del mes de novembre fins ara s'han col·legiat 45 infermeres que estaven jubilades, el doble de les que es van col·legiar en la primera onada. En el cas de l'Hospital de Sant Pau, una vintena d'infermeres jubilades i prejubilades s'encarreguen en exclusiva de la vacunació, una feina remunerada. Una d'elles va proposar la idea a l'hospital i es van posar a reclutar voluntàries. En pocs dies es van organitzar per començar a administrar dosis. Un exemple d'aquestes infermeres és la Montse Colet que ha tornat tres dies a la setmana al Clínic, l'hospital on ha treballat durant 45 anys com a infermera. Aquest cop per vacunar els que havien estat els seus companys i companyes. Per poder tornar a exercir, el Col·legi d'Infermeria els ofereix una assegurança gratuïta, a elles i a tots els professionals que es reincorporin per ajudar a fer front a la Covid.