Avui hem tractat els següents temes:

Ahir dia 25 de maig, el sector de l'educació es va mobilitzar durant tota la jornada. Encara queden dues més, el 2 de juny (aturada parcial de dues hores) i el 9 juny ( aturada completa).

L'inici anticipat del curs, que no s'havia consultat prèviament amb la comunitat educativa, va ser el detonant definitiu de la mobilització, però va exigir que vagi més enllà. Revertir les retallades, el 25 % de castellà a les aules, el nou currículum i el requeriment del C2 de català han fet encendre encara mes els ànims dels sindicats.

Els sindicats d'Ensenyament no han descartat una vaga indefinida per acomiadar el curs 2021-22. Tampoc es descarta la possibilitat d'una nova vaga al setembre.

Farem una valoració de la jornada d'ahir amb la responsable Educació Pública UGT Serveis Públics Catalunya, Lorena Martínez.

El sindicat d'infermeria SATSE ha organitzat diverses taules d'informació i amb cartells reivindicatius de la professió davant de centres sanitaris, com a l'Hospital Infantil i de la Donad de Vall d'Hebron.

Les infermeres s'han presentat com un valor per a un futur "sostenible", "saludable", "equitatiu" i "innovador", segons els cartells que han mostrat representants dels sindicat.

SATSE demana visibilitzar i reconèixer totes les tasques i funcions de les infermeres, començant pel seu nom, segons ha subratllat Rúbies en una atenció als mitjans de comunicació.

"Som 'infermeres', en femení. No som 'personal d'infermeria'. No som 'sanitaris' ni 'vacunadores'", ha afirmat aquesta portaveu sindical, per continuar: "És una professió científica i cada vegada hi ha més infermeres doctorades".

Les infermeres fa anys que clamen millores professionals, unes reivindicacions que s'han fet més visibles durant la pandèmia.

