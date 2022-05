S'han donat de baixa 1.300 infermeres des del 2020

El sindicat d'infermeria SATSE ha organitzat diverses taules d'informació i amb cartells reivindicatius de la professió davant de centres sanitaris, com a l'Hospital Infantil i de la Donad de Vall d'Hebron.

Les infermeres s'han presentat com un valor per a un futur "sostenible", "saludable", "equitatiu" i "innovador", segons els cartells que han mostrat representants dels sindicat.

SATSE demana visibilitzar i reconèixer totes les tasques i funcions de les infermeres, començant pel seu nom, segons ha subratllat Rúbies en una atenció als mitjans de comunicació.

"Som 'infermeres', en femení. No som 'personal d'infermeria'. No som 'sanitaris' ni 'vacunadores'", ha afirmat aquesta portaveu sindical, per continuar: "És una professió científica i cada vegada hi ha més infermeres doctorades".

Les infermeres fa anys que clamen millores professionals, unes reivindicacions que s'han fet més visibles durant la pandèmia.

Una d'aquestes és augmentar la ràtio d'infermeres. Salut destaca que les 3.400 contractacions que ha fet en els últims dos anys han permès passar d'una ràtio de prop de 6 infermeres per cada 1.000 habitants el 2019 a 6,6 -ho ha dit la la directora de Professionals de la Salut, Montserrat Gea, aquest dijous-. Ara bé, aquesta relació continua allunyada de la d'altres països.

El sindicat demana millorar les condicions laborals perquè la professió sigui "més atractiva" i promoure el retorn de les infermeres catalanes que treballen a l'estranger.

Segons SATSE, n'hi ha unes 8.000. L'Oficina d'Informació Professional a l'Estranger del Col·legi d'Infermeres de Barcelona (COIB) ha tramitat 138 expedients el 2021 i 139 el 2020.

Rúbies reivindica que des del 2009 els estudis d'Infermeria són un grau i reclama equiparar el salari a aquesta titulació, a més d'advertir que no s'han revertit les retallades arran de la crisi econòmica.

En aquest sentit, subratlla que cada vegada hi ha més infermeres amb un màster i un doctorat. També, demana més especialitzacions i la jubilació voluntària als 60 anys com en altres professions.

Sobre la qüestió del nom, Rúbies ha insistit que 'personal d'infermeria' és un "poti-poti" que, considera, afavoreix l'"intrusisme laboral" i ha acusat els responsables sanitaris de treure'ls tasques perquè les facin altres professionals, com per exemple tècnics en cures auxiliars d'infermeria (TCAI) o tècnics de laboratori o d'ambulàncies, arran de la manca d'infermeres.

Aquesta situació es dona, per exemple, en la realització d'algunes proves als centres sanitaris i s'ha accentuat amb la pandèmia, ha indicat Rúbies, que ha recalcat que no només es tracta de fer una prova, sinó tota la responsabilitat que implica.

Sobre les dades fetes públiques pel COIB que més de 1.300 professionals s'havien donat de baixa voluntària des del 2020, Rúbies ha destacat que és una professió "molt entregada", que contínuament s'ha d'estar formant, però que en canvi té molt poca estabilitat.

També ha ressaltat que els torns durant la pandèmia, sobretot quan moltes infermeres van fer hores extres per vacunar o assumir altres exigències de la pandèmia de la covid-19, han dificultat molt la conciliació.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el portaveu de SATSE Catalunya, David Oliver (àudio).