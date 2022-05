Continuaran les aturades a l'educació

Ahir dia 25 de maig, el sector de l'educació es va mobilitzar durant tota la jornada. Encara queden dues més, el 2 de juny (aturada parcial de dues hores) i el 9 juny ( aturada completa).

L'inici anticipat del curs, que no s'havia consultat prèviament amb la comunitat educativa, va ser el detonant definitiu de la mobilització, però va exigir que vagi més enllà. Revertir les retallades, el 25 % de castellà a les aules, el nou currículum i el requeriment del C2 de català han fet encendre encara mes els ànims dels sindicats.

Els sindicats d'Ensenyament no han descartat una vaga indefinida per acomiadar el curs 2021-22. Tampoc es descarta la possibilitat d'una nova vaga al setembre.

Farem una valoració de la jornada d'ahir amb la responsable Educació Pública UGT Serveis Públics Catalunya, Lorena Martínez.



- Quines conclusions trauries de la jornada d'ahir?

Arran de ser el sisè dia d'unes mobilitzacions que continuaven des de març, ho hem de valorar de manera positiva, ja que estem a final de curs, la gent està amb graduacions, sortides, colònies i realment la resposta de la gent va ser com al principi i va ser realment prou significatiu.



- El departament reacciona davant de tota això? L'altre van anunciar l'inici del curs vinent.

Pensem que el departament es va esperar a la jornada d'ahir per veure el volum i la quantitat de persones que es mobilitzaven. Ara mateix estem al departament esperant que es segui amb el comitè de vaga per fer una negociació real.



- Creus que es realitzarà aquesta negociació? En un principi les negociacions estaven trencades.



Això és el que va dir el conseller i ens vam adonar a través dels mitjans de comunicació. Nosaltres en cap moment hem trencat aquesta negociació, el que exigim és una negociació real, no ens val que ens venguin unes mesures en relació amb les retallades que ja tenien previstes per setembre.