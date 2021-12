Avui hem tractat els següents temes:

Ho expliquen els coordinadors covid-19 de l'Hospital del Mar i de Sant Pau, Juan Pablo Horcajada i Pere Domingo, que adverteixen que l'augment es produeix a les portes del pont i amb el Nadal a prop.

A més, els hospitals tenen més pressió a Urgències per patologies no covid lligades al fred. En aquest context, molts centres catalans han començat a aplicar restriccions en les visites, però la majoria mantenen l'activitat programada, si bé a Girona, Figueres i Palamós s'han suspès operacions.

Actualment hi ha 713 pacients amb covid-19 ingressats i 165 a les UCI (dades obertes de Salut actualitzades aquest divendres); la setmana passada, n'hi havia 595 i 131. "L'increment de casos és lent, però ja no para", afirma el doctor Horcajada. A l'Hospital del Mar, a Barcelona, aquest dijous hi havia 12 pacients a planta i 8 a les UCI per covid-19 i cada dia es comptabilitza un o més ingressos. Fa menys d'un mes, hi havia quatre pacients i pràcticament no hi havia nous ingressos.





-Com està la situació a Nissan

Hem parlat del tema i els possibles plans B, amb el representant d'UGT Catalunya a Nissan, Manel Sanz.