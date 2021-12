La previsió és que es disparin els contagis aquestes festes

Els pacients amb covid-19 a planta o a l'UCI han augmentat en els darrers dies si bé l'impacte de la sisena onada als hospitals arriba de manera més lenta que en anteriors gràcies a la vacunació, que actua com una "muralla" i evita ingressos.

Ho els coordinadors covid-19 de l'Hospital del Mar i de Sant Pau, Juan Pablo Horcajada i Pere Domingo, que adverteixen que l'augment es produeix a les portes del pont i amb el Nadal a prop.

A més, els hospitals tenen més pressió a Urgències per patologies no covid lligades al fred. En aquest context, molts centres catalans han començat a aplicar restriccions en les visites, però la majoria mantenen l'activitat programada, si bé a Girona, Figueres i Palamós s'han suspès operacions.

Actualment hi ha 713 pacients amb covid-19 ingressats i 165 a les UCI (dades obertes de Salut actualitzades aquest divendres); la setmana passada, n'hi havia 595 i 131. "L'increment de casos és lent, però ja no para", afirma el doctor Horcajada. A l'Hospital del Mar, a Barcelona, aquest dijous hi havia 12 pacients a planta i 8 a les UCI per covid-19 i cada dia es comptabilitza un o més ingressos. Fa menys d'un mes, hi havia quatre pacients i pràcticament no hi havia nous ingressos.

"Hi ha un canvi i la tendència és de pujada d'ingressos i a Urgències. El que no sabem és fins on pujarà la sisena onada", constata el coordinador covid-19 del Mar. A la novena planta de l'hospital, de Malalties Infeccioses, la majoria de pacients hi estan ingressats pel coronavirus, però encara no s'ha convertit en una planta exclusivament de covid-19, si bé preveuen que ho acabi sent en els propers dies i que n'hagin d'obrir una segona.

La situació és molt similar a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, on fa dues setmanes hi havia 4 pacients amb covid-19 i ara, 26, 9 dels quals a les unitats de semicrítics o crítics. "Aquesta és la situació abans de començar el pont, que esperem que no signifiqui un increment de casos en els propers dies", diu el doctor Domingo. Amb tot, assenyala que l'increment constant d'ingressos no és ara com ara "explosiu", com ha passat en anteriors onades.

El doctor Domingo indica que el 60% dels pacients ingressats estan vacunats -cal tenir en compte que la majoria de la població major de 12 anys, un 84,3%, està vacunada- i són persones grans o immunodeprimides. "El que seria estrany és tenir algun pacient jove vacunat ingressat", subratlla, i recorda que la resposta del sistema immunitari pot ser més dèbil en algunes persones, com la gent gran, i que per això s'està posant la dosi de record. A l'Hospital del Mar, la majoria de pacients no estan vacunats i sobretot tenen entre 40 i 60 anys; hi ha algun pacient gran que encara no havia pogut rebre la tercera dosi i algun pacient immunodeprimit.

A l'increment sostingut d'ingressos per covid-19, s'hi afegeix l'augment de pacients per altres malalties. "Estem tenint molta pressió a Urgències i la majoria és per patologia no covid, com en un hivern dur, tot i que encara no ha arribat la grip. Estem veient pacients amb pneumònia, altres infeccions o pacients crònics que a l'hivern es descompensen per virus respiratoris", afirma el doctor Horcajada. Aquesta situació ha portat l'hospital a prendre mesures puntuals, com aquest dimecres, quan es va restringir l'entrada d'acompanyants a Urgències.

Preguntats per si tenen la sensació de déjà-vu en veure que incrementen els ingressos i han de plantejar-se obrir noves unitats covid, els dos doctors assenteixen, tot i que confien en el paper de la vacunació.

El coordinador covid-19 a l'Hospital del Mar afirma que la vacuna està actuant com una "muralla" en la sisena onada. "Hi ha molts contagis a nivell comunitari, pel fred i perquè la gent s'ajunta més. És una incògnita com es desenvoluparà la situació, però tenim esperança en l'efecte muralla que pugui tenir la vacunació gràcies a uns índexs molt alts". Hi coincideix el seu homòleg a Sant Pau: "La vacunació actua com un mur davant de la infecció, però per si sola no és capaç de parar la pandèmia". Aquí també s'hi han d'afegir les noves incògnites que planteja la variant òmicron.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb l'epidemiòleg i ex directiu de l'OMS, Daniel López- Acuña (àudio), preveu un augment considerable dels contagis per la interacció nadalenca d'aquests dies. Les imatges que s'han vist d'aglomeracions en els centres comercials de les ciutats no presagien gens bo.

"Estem molt pendents de la variant Ómicron, que cal estar-ho, però la que ens està donant ara els problemes continua sent Delta i Delta Plus" afirma López-Acuña.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado