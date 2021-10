Avui hem tractat els següents temes:

Els cossos de seguretat de Catalunya han fet un comunicat per denunciar que la seva tasca està arribant a un límit insostenible. Tenim a la portaveu del sindicatSAP-FEPOLdels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes.

- Quins són aquests límits insostenibles?

La veritat és que ho hem parlat moltes vegades en aquest programa i és que tenim un problema, hem anat perdent progressivament amb el temps la nostra autoritat, però ha quedat especialment visibilitzat en aquests últims mesos amb els macro-botellots on hem pogut veure imatges de companys i companyes corrents perquè estaven sent agredits. El detonant de la publicació d'aquest comunicat seria una votació que va haver-hi la setmana passada al parlament de Catalunya on havien de votar a favor de la condemna de tota aquesta violència i diversos grups van votar en contra. El que volem demanar a la mobilització que està prevista per al dia 23 a la ciutat de Barcelona,on no només assistim els policies sinó que també tota aquella part de la ciutadania que vol donar suport al cos, és que hi hagi un servei públic de qualitat i seguretat.

- Heu demanat una reunió urgent amb el conseller de l'interior?

Si, hem demanat tant una reunió amb el conseller d'interior i també hem adreçat una carta al president de la Generalitat per tal de traslladar-li al nostre malestar i ens consta que té coneixement.

A partir d'aquest divendres 8 d'octubre es reobre l'oci nocturn en espais interiors amb un aforament del 70%, pista de ball i ús de la mascareta. Aquest dimecres, el govern presentarà la resolució al tribunal suprem de justícia de Catalunya i no contempla la possibilitat que no avalin la proposta amb el certificat Covid. Parlarem amb el sector, concretament amb el TechuMartín, un dels socis del grup AlmodoBar de Barcelona.

- Finalment obrireu aquest divendres?

Sí i estem disposats a obrir i de fet és una de les premisses que tenim des de fa divuit mesos i tenim moltes ganes.

- Com us heu organitzat després de tants mesos?

Hem tingut l'oportunitat d'obrir un parell de cops, però hem pogut aguantar gràcies als concerts, però tenim moltes ganes d'obrir i no pensem en una altra cosa.

- Com controlareu l'aforament i que la gent porti mascareta la pista de ball?

El cop que vam obrir el juny va ser amb les mateixes mesures, però en comptes d'un 70% d'aforament hi havia un 50% d'aforament. El fet és que la gent i els nostres treballadors tinguin consciència en fer bé la seva feina i insistir en les mesures.