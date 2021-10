Divendres reobre l'oci nocturn amb passaport COVID

A partir d'aquest divendres 8 d'octubre es reobre l'oci nocturn en espais interiors amb un aforament del 70%, pista de ball i ús de la mascareta. Aquest dimecres, el govern presentarà la resolució al tribunal suprem de justícia de Catalunya i no contempla la possibilitat que no avalin la proposta amb el certificat Covid. Parlarem amb el sector, concretament amb el TechuMartín, un dels socis del grup AlmodoBar de Barcelona.



- Finalment obrireu aquest divendres?



Sí i estem disposats a obrir i de fet és una de les premisses que tenim des de fa divuit mesos i tenim moltes ganes.



- Com us heu organitzat després de tants mesos?



Hem tingut l'oportunitat d'obrir un parell de cops, però hem pogut aguantar gràcies als concerts, però tenim moltes ganes d'obrir i no pensem en una altra cosa.



- Com controlareu l'aforament i que la gent porti mascareta la pista de ball?



El cop que vam obrir el juny va ser amb les mateixes mesures, però en comptes d'un 70% d'aforament hi havia un 50% d'aforament. El fet és que la gent i els nostres treballadors tinguin consciència en fer bé la seva feina i insistir en les mesures.



- L'horari de tancament serà a les 5:00 de la matinada entre setmana i fins a les 6:00 els dissabtes i diumenges, podem destacar que es normalitza l'horari?



Si i hem pogut veure a través de les proves pilots que es van realitzar al juny que la gent té moltes ganes de passar-s'ho bé.



- Com es farà el control amb el certificat covid?



Encara no existeix una aplicació i sincerament crec que és una cosa terrible perquè hi hauria d'haver des d'un bon principi, hem de tenir eines per poder obrir amb normalitat, nosaltres el que intentarem que la gent porti el paper o que ens ensenyi via mòbil que estan vacunats.