Els cossos de seguretat de Catalunya han arribat a un límit insostenible

Els cossos de seguretat de Catalunya han fet un comunicat per denunciar que la seva tasca està arribant a un límit insostenible. Tenim a la portaveu del sindicatSAP-FEPOLdels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes.



- Quins són aquests límits insostenibles?



La veritat és que ho hem parlat moltes vegades en aquest programa i és que tenim un problema, hem anat perdent progressivament amb el temps la nostra autoritat, però ha quedat especialment visibilitzat en aquests últims mesos amb els macro-botellots on hem pogut veure imatges de companys i companyes corrents perquè estaven sent agredits. El detonant de la publicació d'aquest comunicat seria una votació que va haver-hi la setmana passada al parlament de Catalunya on havien de votar a favor de la condemna de tota aquesta violència i diversos grups van votar en contra. El que volem demanar a la mobilització que està prevista per al dia 23 a la ciutat de Barcelona,on no només assistim els policies sinó que també tota aquella part de la ciutadania que vol donar suport al cos, és que hi hagi un servei públic de qualitat i seguretat.



- Heu demanat una reunió urgent amb el conseller de l'interior?



Si, hem demanat tant una reunió amb el conseller d'interior i també hem adreçat una carta al president de la Generalitat per tal de traslladar-li al nostre malestar i ens consta que té coneixement.



- Tant el conseller d'interior com el president de la Generalitat han donat un suport tancat els cossos de policia i han promès solucions.



Ho agraïm perquè són necessàries les convocatòries o els cotxes que estan sota mínims, però també hem de dir que les xifres són les que són, s'ha publicat una notícia on es deia que les agressions a la policia han crescut un 42% a partir de la pandèmia. Hi ha un missatge clar, la gent ha perdut el respecte a l'autoritat i no només parlem del jovent, si finalment no hi ha repercussions jurídiques o condemnes públiques, surt molt barat agredir a la policia o realitzar danys a la via pública.