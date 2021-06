Avui hem parlat dels següents temes:

Un terratrèmol de magnitud 2,3 que no ha produït danys s'ha sentit aquest dimecres, a les 06.59 hores, a la costa de Girona, a l'altura del municipi de Palamós, segons confirma l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. El tremolor ha estat lleugerament percebut, sense que hagi causat cap dany, a la comarca gironina del Baix Empordà. Parlarem amb el David Brusi, geòleg i professor de ciències ambientals de la Universitat de Girona.

-Es pot preveure un terratrèmol?

En realitat no, hi ha zones sísmiques en el planeta que estan vigilades per experts i es sap que s'estan acumulant tensions i en qualsevol moment es pot produir l'alliberament d'aquesta energia que es tradueix en un terratrèmol, el que no es sap és quan es produirà, el que si es pot saber és que cada vegada s'acosti més, però no sabríem el moment exacte ni l'hora en el que es produirà. Hem de tenir en compte que Catalunya no és una zona amb un risc sísmic elevat, això depèn d'altres factors.

La factura de la llum està pels núvols i això que encara no ha arribat el moment àlgid dels aires condicionats. Des de Consumidors en Acció, reclamen al Govern una reforma urgent de l'abonament social de manera que suposi un descompte d'almenys el 50% en les factures de llum, gas-tant natural com propà i butà- i aigua de les famílies que siguin considerades consumidors vulnerables. La bonificació seguiria anant a càrrec de les companyies energètiques i, en el cas de l'aigua, de les seves subministradores. Parlarem amb el Rubén Sánchez portaveu de Facua.

-Per què s'ha disparat la factura de la llum?

Per una suma de factors primer de tot per les especulacions de les elèctriques com sempre passa amb aquest model de mercat que està mal regularitzat i això provoca que hi hagi especulacions i que s'inflin els preus. El govern també ha aprovat un nou sistema amb les comissions dels mercats i la competència amb la qual hi ha trams horaris i això no ha ajudat a reduir la factura sinó tot el contrari el sistema de trams horaris en la majoria de consumidors ens encareix el rebut. Estem demanant molts canvis de mesures i una de les quals és la solució al problema, però que si es sumaven podria alleujar de veritat el preu de la factura al nostre país.