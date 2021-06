Avui hem tractat els següents temes:

Avui es celebra per primera vegada el dia nacional de la miopia. Els efectes de la miopia s'han vist incrementats amb el teletreball a causa de les hores que passem davant d'una pantalla. Parlarem amb el president del col·legi oficial d'òptics optometristes de Catalunya, Alfons Bielsa.

-La miopia es podria considerar com una altra pandèmia?

Amb la pandèmia del coronavirus tenim la incertesa de quan pararà, però la miopia és una pandèmia que sabem clarament per on va i no és una sorpresa que en certa manera té una mica de solució i podem evitar que augmenti i en aquest sentit té un pronòstic més bo. L'organització mundial de la salut la defineix com la pandèmia de la miopia i manté que per l'any 2050 la meitat de la població serà miop i és moltíssim, pensem que a l'Àfrica hi ha un 6% de miops i a l'Àsia hi ha un 85% de miops i aquí a la universitat de l'estat hi ha un 60% de miops.

La síndica de greuges de Barcelona ha iniciat un expedient d'ofici per fer un seguiment en el procés d'investigació intern de l'ajuntament en relació amb possibles irregularitats a la convocatòria d'oposicions de la Guàrdia Urbana i s'exigeix a l'Ajuntament que s'anul·li aquest test i es torni a repetir sota la sospita que s'hagi filtrat la prova i que s'obri una investigació interna que determini l'abast d'aquest fet tan greu. La imatge de la Guàrdia Urbana de Barcelona està tocada per altres processos que en el passat han sigut motiu d'escàndols. Parlarem amb la Maria Assumpció Vilar Síndica de Greuges de Barcelona.

-Que està passant amb les oposicions de la guàrdia urbana?

Resulta que el dissabte passat dia 5 de juny va tenir lloc la convocatòria de les tres primeres proves eliminatòries en el procés de selecció de 259 places de la guàrdia urbana. El que va passar és que el mateix dia i l'endemà sobretot, alguns sindicats van denunciar que hi havia una plantilla de respostes preparada dels exercicis que corresponien a la següent prova. Ens va sorprendre, però no és la primera vegada que succeeix, que després es pugui demostrar ja és una altra cosa. Es van fer públiques aquestes denúncies i l'ajuntament va obrir un expedient per determinar si era veritat que havien succeït algunes irregularitats.