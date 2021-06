La pandèmia silenciosa es diu miopia

Avui es celebra per primera vegada el dia nacional de la miopia. Els efectes de la miopia s'han vist incrementats amb el teletreball a causa de les hores que passem davant d'una pantalla. Parlarem amb el president del col·legi oficial d'òptics optometristes de Catalunya, Alfons Bielsa.



-La miopia es podria considerar com una altra pandèmia?



Amb la pandèmia del coronavirus tenim la incertesa de quan pararà, però la miopia és una pandèmia que sabem clarament per on va i no és una sorpresa que en certa manera té una mica de solució i podem evitar que augmenti i en aquest sentit té un pronòstic més bo. L'organització mundial de la salut la defineix com la pandèmia de la miopia i manté que per l'any 2050 la meitat de la població serà miop i és moltíssim, pensem que a l'Àfrica hi ha un 6% de miops i a l'Àsia hi ha un 85% de miops i aquí a la universitat de l'estat hi ha un 60% de miops.



-Creus que la tecnologia que utilitzem cada dia té molt a veure?

Sí, la miopia no és una malaltia, és una adaptació de la visió pels factors mediambientals. L'accés de demanda visual propera a les pantalles de mòbils o ordinadors això afavoreix a l'adaptació de l'organisme.

-Els miops poden millorar?



Importants de la miopia hi ha dos factors importants, el primer és la prevenció que no hi hagin miops i després el control d'aquesta miopia. Ens interessa molt prevenir-la i controlar la perquè la miopia com t'he comentat abans no és una malaltia és una adaptació al medi ambient tot i que hi ha miopies magnes, el principal problema de la miopia és la miopia escolar que apareix ara i aquest control és molt important.