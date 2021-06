Avui hem tractat els següents temes:

Què podem esperar d'aquest estiu 2021? Aquesta és la gran pregunta que ens fem tots i per obtenir una resposta hem convidat telefònicament el senyor Pablo Díaz professor dels estudis d'Economia i empresa de la UOC i experts en turisme.

-Quin estiu ens espera?

<< S'espera que sigui una mica millor que el 2020, no arribarà a ser com el 2019 amb unes xifres rècord, però esperem que aquest 2021 remunti una mica més que l'any passat que va ser catastròfic. El turisme nacional tornarà a la normalitat gràcies a les campanyes de vacunació entre gent gran i no tan gran per així fer viatges amb normalitat i inclús comencen a arribar turistes estrangers de la unió europea. Avui per exemple, ja poden començar entrar sense problemes si tenen una vacuna recent i s'espera amb optimisme que les xifres vagin remuntant.>>

-Anglaterra es troba en una situació similar a la nostra, però tot el que vingui al nostre país està obligat a passar una quarantena i proves PCR en tornar al seu país, fa una sensació de proteccionisme.

<< Potser és una forma de retenir el turisme en el seu país i d'aquesta forma que els ingressos es quedin allà. Potser ho fan perquè van més avançats en vacunació respecte a nosaltres i potser tenen por que entri una nova variant.>>

Las temperaturas y las lluvias escasas e irregulares de esta primavera hacen prever la llegada, como cada año, de las habituales plagas de mosquitos y mosca negra, así como de cucarachas.

Pero la plaga que más preocupa este año, a causa del confinamiento y las restricciones por la COVID-19, es la de los roedores, especialmente de las ratas. La menor presencia de las personas al exterior durante meses ha hecho que se hayan visto más ratas, más grandes y también más agresivas que en años anteriores.

Además, desde ADEPAP (asociación de empresas de control de plagas de Cataluña) se quiere hacer énfasis que se trata, en la mayoría de los casos (mosquitos y roedores, especialmente) de especies transmisores de virus y enfermedades.