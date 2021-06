Què podem esperar de l'estiu postpandèmic?

Què podem esperar d'aquest estiu 2021? Aquesta és la gran pregunta que ens fem tots i per obtenir una resposta hem convidat telefònicament el senyor Pablo Díaz professor dels estudis d'Economia i empresa de la UOC i experts en turisme.

-Quin estiu ens espera?

<< S'espera que sigui una mica millor que el 2020, no arribarà a ser com el 2019 amb unes xifres rècord, però esperem que aquest 2021 remunti una mica més que l'any passat que va ser catastròfic. El turisme nacional tornarà a la normalitat gràcies a les campanyes de vacunació entre gent gran i no tan gran per així fer viatges amb normalitat i inclús comencen a arribar turistes estrangers de la unió europea. Avui per exemple, ja poden començar entrar sense problemes si tenen una vacuna recent i s'espera amb optimisme que les xifres vagin remuntant.>>

-Anglaterra es troba en una situació similar a la nostra, però tot el que vingui al nostre país està obligat a passar una quarantena i proves PCR en tornar al seu país, fa una sensació de proteccionisme.

<< Potser és una forma de retenir el turisme en el seu país i d'aquesta forma que els ingressos es quedin allà. Potser ho fan perquè van més avançats en vacunació respecte a nosaltres i potser tenen por que entri una nova variant.>>

-Aquest estiu el sector turístic a veure tornar a confiar en el turisme nacional?

<<Jo ho presento com una oportunitat que el turisme nacional gaudeixi com mai dels atractius turístics que tenim el nostre país sense tant de turista estranger. Crec que també s'hauria de cuidar a aquesta franja d'edat que ho ha passat tan malament en aquesta pandèmia i oferir més ofertes no només en temporada baixa>>