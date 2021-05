Avui hem tractat els següents temes:

Arran de la pandèmia han augmentat les televisites sanitàries en un 153%, són dades de l'estudi realitzat per la consultoria Run Room. Tenim el telèfon a César Úbeda CEO de RunRoom.

Sembla que la televisió ha arribat per quedar-se?

Sí, de fet ja feia temps que semblava que es quedaria, però des de fa un any s'ha accelerat moltíssim.

-Ha incrementat arran de la pandèmia?

Crec que la frase clau és la distància social, aquesta obligació ho ha accelerat i ha resultat beneficiós, és a dir, no és una cosa que haurem d'encaixar obligats, ja que tenim beneficis tant com a pacients que com a institucions.

La digitalització del comerç s'ha accelerat i evidenciat d'una forma clara amb la pandèmia. Avui dia si no digitalitzes el teu comerç, perds moltes oportunitats de donar a conèixer el teu negoci i de venda. És obvi que el comerç de proximitat es veu més limitat en aquest aspecte i guanyen terreny les grans empreses,per aquest motiu l'ajuntament de Barcelona proposa una prova pilot per digitalitzar els comerços i millorar l'experiència de compra, BCNRetailLab. Parlarem amb la Montserrat Ballarín, egidora de comerç, mercat, consum, règim intern i hisenda.

-Si volem que el comerç de proximitat continuï amb bona salut, s'ha d'estar digitalitzat?

Efectivament, si no té totes les eines que proporciona avui dia l'internet, les noves tecnologies o la intel·ligència artificial que estan fent servir els grans comerços o grans cadenes, el comerç de proximitat ho tindrà molt difícil per sobreviure.