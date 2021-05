La televisita va augmentar un 153% durant la pandèmia. Es quedarà?

Arran de la pandèmia han augmentat les televisites sanitàries en un 153%, són dades de l'estudi realitzat per la consultoria Run Room. Tenim el telèfon a César Poveda CEO de Run Room.

-Sembla que la televisió ha arribat per quedar-se?

Sí, de fet ja feia temps que semblava que es quedaria, però des de fa un any s'ha accelerat moltíssim.

-Ha incrementat arran de la pandèmia?

Crec que la frase clau és la distància social, aquesta obligació ho ha accelerat i ha resultat beneficiós, és a dir, no és una cosa que haurem d'encaixar obligats, ja que tenim beneficis tant com a pacients que com a institucions.

-Es podia intuir que era un complement molt bo i necessari amb les noves tecnologies?

Les tecnologies estan preparades des de fa molt de temps, però encara hi ha una bretxa important respecte a la tecnologia, perquè no arriba de la mateixa manera a tots els punts i si volem que la salut pugui incorporar totes aquestes eines tecnològiques, no pot haver-hi aquesta bretxa entre persones grans o zones rurals. Per tant, fins que això no s'actualitzi d'alguna manera, no penetrarà del tot.

-Quina percepció tenen els pacients de la televisita?

Al nostre país hi ha una predisposició molt alta, com a l'ús dels telèfons mòbils. El 50% veu positiu fer televisites a través d'una vídeoconsulta i si observem les franges d'edat entre 35 i 45 el percentatge puja fins al 60%, si són malalties menors o secundàries arribem fins al 80%. Encara falta que les institucions mèdiques ho facin fàcil per la gent.