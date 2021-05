Avui hem tractat els següents temes:

Parlem de la pandèmia i de quines novetats hi ha en aquest moment al doctor Salvador Macip.

-No és una mica aviat per treure l'estat d'alarma?

Si, que traurien l'estat d'alarma es sabia des de feia setmanes, hi havia una data al calendari, això vol dir que qui ho marca és la decisió política independentment com sigui la situació amb el virus. És cert que estem en una situació que no està tan malament en comparació a fa uns mesos, però no s'ha acabat com per poder relaxar-nos. Treure l'estat d'alarma en aquest context és com perdre una arma que tenim per controlar la pandèmia.

-Catalunya vol espaiar les segones dosis per perquè hi hagi més gent protegida amb la primera dosi. És una decisió correcta?

Fa temps que es demana i no entenem per què encara no s'ha fet, quan hi ha dades que demostren que ha funcionat a altres països com el Regne Unit. És cert que calen dues dosis per tenir una protecció total, però amb una dosi el 70-80% de la població no es posaria malalta. No hi ha cap motiu per al qual no es puguin espaiar les segones dosis, funciona perfectament i tenim milions d'exemples en persones que ho han fet a altres països.

Ya tenemos los detalles de cómo serán las nuevas tarifas de acceso que entrarán en vigor, como muy pronto, el próximo 1 de junio, lo que supone un nuevo retraso respecto a la fecha anunciada anteriormente. El Ministerio para la Transición Ecológica acaba de publicar el proyecto que establece los precios de los cargos del sistema eléctrico y los pagos por capacidad, que componen las tarifas de acceso junto a los peajes. Estos últimos son responsabilidad de la CNMC.

En Herrera en COPE Cataluña hemos hablado con Enrique García, portavoz de la OCU. "El Ministerio ha hecho una distribución de estos cargos que penaliza en exceso al pequeño consumidor en beneficio de los grandes, que reciben su suministro en alta tensión, al establecer que los hogares y el conjunto de los suministros en baja tensión soporten aproximadamente el 75% de los cargos. Se está impidiendo así un mayor abaratamiento de la factura que se tendría que haber producido", aseguraba.

Además, añadía que "se ha aplicado el mismo esquema de reparto que la CNMC utilizó para distribuir el coste del transporte y la distribución, sin que haya ninguna justificación cuando se trata de repartir los cargos".