És adequat espaiar les segones dosis?

Parlem de la pandèmia i de quines novetats hi ha en aquest moment al doctor Salvador Macip.

-No és una mica aviat per treure l'estat d'alarma?

Si, que traurien l'estat d'alarma es sabia des de feia setmanes, hi havia una data al calendari, això vol dir que qui ho marca és la decisió política independentment com sigui la situació amb el virus. És cert que estem en una situació que no està tan malament en comparació a fa uns mesos, però no s'ha acabat com per poder relaxar-nos. Treure l'estat d'alarma en aquest context és com perdre una arma que tenim per controlar la pandèmia.

-Catalunya vol espaiar les segones dosis per perquè hi hagi més gent protegida amb la primera dosi. És una decisió correcta?

Fa temps que es demana i no entenem per què encara no s'ha fet, quan hi ha dades que demostren que ha funcionat a altres països com el Regne Unit. És cert que calen dues dosis per tenir una protecció total, però amb una dosi el 70-80% de la població no es posaria malalta. No hi ha cap motiu per al qual no es puguin espaiar les segones dosis, funciona perfectament i tenim milions d'exemples en persones que ho han fet a altres països.

-L'efectivitat de la vacuna no es veu afectada si es dóna més tard la segona dosis?

Al principi no sabíem si seria un problema, però perquè no teníem prou dades. La separació inicial de dues o tres setmanes es va fer a les proves clíniques perquè es volia anar de pressa per obtenir resultats, es va buscar el mínim de temps que cal separar dues dosis, això no vol dir que separar-les més temps no funcionés, de fet les vacunes ja és això, dos o tres mesos de separació, de fet quan deixes més espai la resposta és millor.