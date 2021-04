Avui hem tractat els següents temes:

A les portes del seu 60 (60!) aniversari, Porta Ferrada, el degà del festivals d'estiu a Catalunya, comença a escalfar els motors de la que serà la seva edició 2021. Després d’haver après a conviure amb la situación actual des de l’optimiste i l’estricte compliment dels protocols i, en definitiva, d'haver portat a terme el festival d’estiu més reeixit de la temporada passada, Porta Ferrada segueix liderant.

Iñaki Martí, director de TheProject i del festival confirma que “avui podem anunciar que hi haurà edició 59. Presentem una nova edició amb els deures fets i l’experiència de l’any passat. Sabem el que cal fer per garantir la seguretat de públic, treballadors i artistes. El tret de sortida serà el cap de setmana del 8 a l’11 de juliol amb un nou festival d’humor i clourem al voltant del 23 d’agost. Seran prop de 50 espectacles, que posicionaran una vegada més a Sant Feliu de Guíxols i el seu festival, com a referència indiscutible de l’estiu cultural a Catalunya.”

El Museu de la Xocolata és un equipament dinàmic impulsat pel Gremi de Pastisseria de Barcelona, ubicat a l’antic convent de Sant Agustí, que presenta un recorregut pels orígens de la xocolata, la seva arribada a Europa i la seva difusió com un element situat entre el mite i la realitat, entre les propietats medicinals i el seu valor nutritiu, que relacionen tradició amb futur i que formen part del nostre imaginari col·lectiu.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el Francesc Gil, director del museu "L'any passat vam celebrar el nostre vintè aniversari, ja som un referent gastronòmic a la ciutat de Barcelona." ens explica Gil "hauríem d'haver començat l'adaptació del museu a les noves tecnologies però la pandèmia ens ha retardat molt"

El Museu de la Xocolata es troba ubicat en un edifici històric que ja va tenir una relació amb la xocolata: al segle XVIII l’exèrcit borbònic era un fanàtic consumidor d'aquest producte, i segons les ordenances, la xocolata estava present en els menús de les acadèmies militars d'aquell segle: «Para desayuno de cada cadete y oficial de compañía se dará onza y media de chocolate con un cuarterón de pan...», i quan la tropa estava de guarnició a les casernes també es prenia usualment xocolata. El cos d’alabarders, la guàrdia personal del monarca, era anomenat, amb enveja, «los chocolateros», ja que en ser un cos mimat i d’elit, prenia molta xocolata.