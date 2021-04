El festival Porta Ferrada, de sant Feliu de Guíxols, arriba a l'edició 59

El Festival de Sant Feliu de Guíxols arriba a la seva edició número 59, que serà tan única i excepcional com els moments actuals

El Guíxols Arena tornarà a ser l’espai principal després de la gran acollida de l’any passat.

A les portes del seu 60 (60!) aniversari, Porta Ferrada, el degà del festivals d'estiu a Catalunya, comença a escalfar els motors de la que serà la seva edició 2021. Després d’haver après a conviure amb la situación actual des de l’optimiste i l’estricte compliment dels protocols i, en definitiva, d'haver portat a terme el festival d’estiu més reeixit de la temporada passada, Porta Ferrada segueix liderant.





Iñaki Martí, director de TheProject i del festival confirma que “avui podem anunciar que hi haurà edició 59. Presentem una nova edició amb els deures fets i l’experiència de l’any passat. Sabem el que cal fer per garantir la seguretat de públic, treballadors i artistes. El tret de sortida serà el cap de setmana del 8 a l’11 de juliol amb un nou festival d’humor i clourem al voltant del 23 d’agost. Seran prop de 50 espectacles, que posicionaran una vegada més a Sant Feliu de Guíxols i el seu festival, com a referència indiscutible de l’estiu cultural a Catalunya.”





La imprescindible complicitat i suport del públic, entitats i institucions, lligada a la confiança que ens dóna haver mantingut viva la flama de la música en directe en temps complicats, ens fa creure en el projecte més que mai.





Per la seva pert Josep Saballs, 2on tinent d’alcalde i regidor del festival de l’Ajuntament de Sant Feliu afirma: "Estem on volíem ser, ho vam fer possible l'any passat contra tot pronòstic, i aquest any ho tornarem a fer. Tindrem 59a edició de Porta Ferrada, anem a velocitat de creuer per gaudir d'una 60ena edició de gran nivell i repercussió l'any 2022, i per això hem de fer un gran Festival aquest any i ho farem, amb l'ajut i el suport de tots. Tenim institucions que ens recolzen, Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya , INAEM, Patrocinadors, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, i el més important, una ciutat al darrere que ens continua empenyent a prendre decisions fermes, que ens ajuda a mantenir el pols a una situació tan excepcional com la que estem vivint. Però així i tot, no podem tenir dubtes: l'èxit rotund de l'edició 2020 ens esperona per consolidar aquesta edició.”





Al renovat recinte Guíxols Arena, seu principal del festival des de l’any passat -juntament amb el comfortable Nou Village, punt de trobada imprescindible de l’estiu a la Costa Brava- es poden establir tots els protocols sanitaris i de distància social per tal de garantir la màxima seguretat dels assistents.





A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el director artístic del festival, Albert Mallol, i ha anunciat “una programació àmplia d'estils per donar cabuda a les diverses sensibilitats de públic àvid de tornar a gaudir de grans espectacles de música en viu. Pop, Rock, Jazz, Folk, Cançó d'autor Música Clàssica i Contemporània.”





Sidecars + Sidonie (doble concert), Oques Grasses, India Martínez, Beret i La Locomotora Negra s'afegeixen als concerts recentment anunciats de Rosario, Sergio Dalma, Kool & The Gang, Rozalén, Ben Harper, Maria Arnal i Marcel Bagés, God Save The Queen, Bad Gyal, Damaris Gelabert, La Oreja de Van Gogh i La Noche Atlántica amb Iván Ferreiro iXoel López.





Les cites amb Simple Minds i Jamie Cullum també están confirmades i queden posposades al 2022.





El festival torna enguany a la Plaça de l'Abadia amb una suggerent programació que inclou perles com Folkestral, Quartet Brossa & Friends, Olvido Lanza, Carles Font i Northern Cellos.





D’altra banda, estrenem el cicle Delicatessen, una sèrie de concerts-aperitiu dedicats a les noves veus femenines i protagonitzats per Núria Graham, Renaldo & Clara, Joina i Maria Jaume entre d’altres. Les actuacions trindran lloc als nous escenaris a l’aire lliure Las Vegas i Nomo Nàutic.





Porta Ferrada vol donar un aire renovat, fresc i d'optimisme, sent referent clar de suport a la regeneració i activació del sector cultural, en una edició que será el preàmbul del 60 aniversari del Festival, el primer certamen de Catalunya en arribar aquesta fita.