HERRERA COPE CATALUNYA I ANDORRA. 8-1-21

12.30 ÚLTIMA HORA COVID. JULIÀ BLANCO, INVESTIGADOR DE L HOSPITAL GERMANS TRIES I PUJOL I EXPERT EN VACUNES ."NO ENS HEM DE PREOCUPAR PER QUINA VACUNA ENS POSARAN QUAND ENS TOQUI VACUNAR-NOS.

12.45 EL COLECTIU DE PARES "TORNEM A LES ESCOLES"DEMANA CRIBATGES AL PERSONAL EDUCATIU ABANS DE TORNAR A LES AULES. EL PROPER DILLUNS. TÈCNICA ESPECIALISTA DE SUPORT A LA RECERCA DE LA UAB, DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA SOCIAL NÚRIA VALLÈS

MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA 8-1-21

13.10H LA DGT ANUNCIA L'OBLIGACIÓ D'INCLOURE UN NOU ACCESORI AL COTXE A ESPANYA. ESTÀ PREVIST QUE S'APROVI AQUEST ANY I SERÀ OBLIGATORI.SUBSTITUIRÀ EL TRIANGLE.SERÀ UNA NOVA LLUM D'EMERGÈNCIA . TB ARRIBEN NOVES MESURES DE TRÀNSIT, QUINES SÓN?MARIO ARNALDO. PRESIDENTE AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS

13.30H UN SEGELL DE BENESTAR ANIMAL S'ESTÈN PER LA CREIXENT EXIGÈNCIA DEL CONSUMIDOR DE CAR. IRTA,INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA, ANTONI DALMAU DOCTOR EN VETERINÀRIA I INVESTIGADOR DEL ÀREA DE BENESTAR ANIMAL.

13.45H ES CONGELEN LES TARIFES DEL TRANSPORT PÚBLIC I S'ELIMINEN ALGUNS PEATGES AQUEST 2021.AUTORITAT METROPOLITANA DEL TRANSPORT METROPOLITÀ.MIQUEL LLAMAS,DIRECTOR DEL SISTEMA TARIFARI INTEGRAT

13.50H CHEF DAVID LIENAS.

