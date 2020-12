HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

DIMECRES 2 DE DESEMBRE DE 2020

12.30h ÚLTIMA HORA COVID .DESPRÉS DE LES DADES D'AHIR ; "LA TERCERA ONADA ÉS A LA PORTA".DOCTOR JAUME PADRÓS, PRESIDENT DEL COL.LEGI DE METGES .

12.45H ELS TESTOS RÀPIDS D'ANTÍGENTS NOMÉS SÓN FIABLES 24 HORES ,SEGONS BORIS REVOLLO,METGE DE CAN RUTI

MIGDIA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

DIMECRES 2 DESEMBRE 2020

13.10H EL GOVERN REP 600 QUEIXES DE CATALANS A L'ESTRANGER AMB PROBLEMES PER TORNAR PER NADAL . PARLAREM AMB EL DEPARTAMENT D'EXTERIORS DE LA GENERALITAT.

13.30h DENUNCIEN QUE PERSONES NO QUALIFICADES FAN D'ENTRENADORS PERSONALS . PRESIDENT DE EL COL.LEGI DE PROFESSIONALS DE L'ACTIVITAT FÍSICA I

L'ESPORT DE CATALUNYA. Pere Manuel i Gutiérrez

13.45HBARCELONA TANCARÀ TRAMS DE PLATGES A L'ESTIU SI L ESTAT NO HI APORTA SORRA. RESPONSABLE DE PLATGES DE L'AJUNTAMENT DE BCN.

13.50H MARTA GONZÁLEZ. Tema: Marques i mites.

