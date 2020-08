Avui a Herrera a COPE Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Quina és la situació de l'atenció primària catalana després dels rebrots?

La situació el la atenció primària catalana ja aquesta deficient, quant a la falta de personal es refereix, ara el sistema és molt fràgil i si la pressió continua augmentant, la falta de personal farà que col·lapsi.

“La situació de l'atenció primària és esquelètica, si ja en condicions normals ens queixàvem de la falta de personal, ara, en època de pandèmia és encara pitjor” ens explica Javier O'Farrill, president del sector primària ICS del sindicat Metges de Catalunya, “no hi ha personal suficient en l'atur, o que vulguin venir a treballar, per això sempre hem dit que cal primer cal fer una atenció primària atractiva. Ens costa molt trobar professionals.”

Les retallades que en el seu moment es van aplicar al sector sanitari s'han deixat sentir en uns moments crítics.

“Hem tingut contacte ja amb els MIR de Catalunya, és molt probable que al setembre tinguem les mateixes protestes que ja hi ha a València i Madrid” Ens explica Javier, el president del sector.

-Nissan passa la pilota als treballadors: "És la nostra oferta final, no hi haurà més negociacions"

La direcció de Nissan ha passat la pilota als treballadors després del trencament de les negociacions i de presentar una última proposta als sindicats que té com a data límit el 4 d'agost.

"És la nostra oferta final, no hi haurà més negociacions", ha assegurat el responsable d'operacions industrials a Nissan Ibérica, Frank Torres. "Les diferències són insalvables, sobretot en la part econòmica. Si la part social rebutja aquesta darrera proposta, l'empresa haurà de continuar amb els procediments que marca l'article 51", ha confirmat Torres. "Els treballadors haurien de recapacitar. Aquesta última oferta està molt i molt per sobre del que marca la llei", ha insistit el directiu encarregat del tancament de Nissan a Catalunya.

Frank Torres ha descartat cap més pròrroga de les negociacions entre sindicats i empresa, i ha posat la data del 4 d'agost com a última oportunitat per a l'acord. "La distància entre les dues parts és tan gran que no té sentit prorrogar les reunions. Per part de la companyia hem arribat a la nostra posició de màxims", ha insistit el responsable d'operacions industrials de Nissan Motor Ibèrica, que també ha advertit de les complicacions que comportarà entrar en un terreny judicial per l'ERO als 2.525 treballadors. "Nosaltres calculem que el procés judicial podria durar entre un any i un any i mig", ha manifestat Torres, que també avisa que això bloquejaria totalment el procés de reindustrialització de les fàbriques i la cerca de nous inversors.