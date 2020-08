Nissan passa la pilota als treballadors: "És la nostra oferta final, no hi haurà més negociacions"

La direcció de Nissan ha passat la pilota als treballadors després del trencament de les negociacions i de presentar una última proposta als sindicats que té com a data límit el 4 d'agost.

"És la nostra oferta final, no hi haurà més negociacions", ha assegurat el responsable d'operacions industrials a Nissan Ibérica, Frank Torres. "Les diferències són insalvables, sobretot en la part econòmica. Si la part social rebutja aquesta darrera proposta, l'empresa haurà de continuar amb els procediments que marca l'article 51", ha confirmat Torres. "Els treballadors haurien de recapacitar. Aquesta última oferta està molt i molt per sobre del que marca la llei", ha insistit el directiu encarregat del tancament de Nissan a Catalunya.

Frank Torres ha descartat cap més pròrroga de les negociacions entre sindicats i empresa, i ha posat la data del 4 d'agost com a última oportunitat per a l'acord. "La distància entre les dues parts és tan gran que no té sentit prorrogar les reunions. Per part de la companyia hem arribat a la nostra posició de màxims", ha insistit el responsable d'operacions industrials de Nissan Motor Ibèrica, que també ha advertit de les complicacions que comportarà entrar en un terreny judicial per l'ERO als 2.525 treballadors. "Nosaltres calculem que el procés judicial podria durar entre un any i un any i mig", ha manifestat Torres, que també avisa que això bloquejaria totalment el procés de reindustrialització de les fàbriques i la cerca de nous inversors.

"Temps per a buscar nous inversors"

"Si hi ha acord, Nissan està disposada a treballar en la reindustrialització i en facilitar el traspàs. Si no hi ha acord, tot quedarà aturat i seria una llàstima perquè interessa a les dues parts", ha constatat el responsable d'operacions industrials de Nissan. "Cal que tot es valori en el seu context adequat. Nosaltres també oferim temps per garantir aquesta cerca de nous inversors", ha puntualitzat Torres, que no ha volgut avançar quin serà el moviment de l'empresa si finalment no hi ha pacte. "La decisió final la comunicarem a partir del 4 d'agost. En funció de la decisió de treballadors i sindicats decidirem el següent pas", ha comentat Frank Torres, que ha insistit que el "màxim punt de discòrdia" s'han centrat aquests últims dies en les indemnitzacions als treballadors.

Pel que fa a la sortida de la plantilla, Nissan havia establert tres grups en funció de l'edat. Els majors de 54 anys –nascuts abans del 31 de desembre del 1966– cobrarien el 90% del salari fins als 63 anys, cinc punts percentuals més que l'anterior proposta, i conservarien les condicions de les anteriors prejubilacions. Pels membres de la plantilla nascuts entre 1967 i 1970, l'empresa ha elevat al 75% del sou fins als 61 anys davant el 70% que va oferir aquest dimarts, però sense afegir l'abonament del conveni especial, que reclamen els sindicats.

I per als més joves –menors de 50 anys– l'empresa ha proposat un pla de baixes voluntàries a partir de l'1 de gener del 2021 segons el qual cobrarien 60 dies per any treballat –davant els 45 o 33 dies en funció de la seva antiguitat que va plantejar dimarts passat- amb un màxim de 42 mensualitats i prioritat en la contractació en la nova empresa que s'instal·lés a Barcelona en substitució de Nissan. Pels empleats d'aquesta franja d'edat que es recol·loquin en el projecte de reindustrialització, la indemnització seria més baixa, de 33 dies per any treballat amb un topall de 42 mensualitats, una rebaixa que els sindicats rebutgen. Segons la companyia, la indemnització es calcularia a data de 31 de desembre del 2021 "sigui quina sigui" la data de sortida dels treballadors.

"Oferta insuficient"

Els sindicats valoren positivament l'increment en el tram de més edat però no han considerat suficient la proposta pels empleats d'entre 50 i 54 anys i els més joves. "Són indemnitzacions totalment ridícules que no s'ajusten a l'antiguitat de la plantilla ni al sector de l'automoció. (...) L'empresa fa una proposta que els condemna a la misèria i a no tenir jubilació". A més, també han reclamat la mateixa compensació –de 60 dies– per tots els menors de 50 anys. A banda de demanar que no hi hagi acomiadaments traumàtics i el compromís en participar activament en el procés de reindustrialització, en la contraoferta també s'hi incloïa un increment salarial pels treballadors que es quedin a la companyia fins al tancament.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat de la situació amb Manel Sanz, del sindicat UGT de Nissan.