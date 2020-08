Quina és la situació de l'atenció primària catalana després dels rebrots?

La situació el la atenció primària catalana ja aquesta deficient, quant a la falta de personal es refereix, ara el sistema és molt fràgil i si la pressió continua augmentant, la falta de personal farà que col·lapsi.

“La situació de l'atenció primària és esquelètica, si ja en condicions normals ens queixàvem de la falta de personal, ara, en època de pandèmia és encara pitjor” ens explica Javier O'Farrill, president del sector primària ICS del sindicat Metges de Catalunya, “no hi ha personal suficient en l'atur, o que vulguin venir a treballar, per això sempre hem dit que cal primer cal fer una atenció primària atractiva. Ens costa molt trobar professionals.”

Les retallades que en el seu moment es van aplicar al sector sanitari s'han deixat sentir en uns moments crítics.

“Hem tingut contacte ja amb els MIR de Catalunya, és molt probable que al setembre tinguem les mateixes protestes que ja hi ha a València i Madrid” Ens explica Javier, el president del sector.

Per a frenar la transmissió, detecció

la primera línia de front està en els ambulatoris i la seva capacitat per a poder detectar, seguir i delimitar els casos positius de coronavirus.

“La transmissió podem frenar-la si des de la primària tenim el personal i material necessari per a detectar als positius ja siguin asimptomàtics o amb símptomes.” explica O'Farrill. Però la falta de personal, cada vegada més alarmant, i l'estrès al qual està sotmès posa en perill la total efectivitat d'aquesta estratègia.

Que ha fallat? per què ha aparegut tan aviat aquesta segona ona?

Possiblement hi ha una mica de tot i mentre la població es confia, el virus fa el seu treball.

“Quan es va aixecar el confinament va faltar educació social per a prevenir el rebrot, no va haver-hi suficient i la sensació d'haver superat la situació va aparèixer” afirma Javier “Els sanitaris continuem tenint un percentatge alt del total de contagiats, ara mateixos tenim un contagi en línia a l'exposició que tenim”.

Les tasques que desenvoluparan els "gestors covid" són rastrejar els contactes (convivents, activitat laboral i contactes estrets en aquest àmbit i activitats socials realitzades i contactes estrets en aquest àmbit), informar el pacient de tot el procés assistencial (resolució de dubtes i incidències individuals tant si el pacient és positiu com a negatiu) o identificar situacions de risc que poden anar associades a un pacient sospitós o positiu.

Un contacte estret és aquella persona que ha estat en contacte amb el pacient positiu o sospitós de coronavirus en un espai de menys de dos metres de distància, durant més de 15 minuts i al llarg de les 48 hores prèvies a l'inici dels símptomes. El seguiment de contactes estrets solo es fa si es confirma la sospita diagnòstica amb un resultat de PCR positiu.

“Ara el problema que tenim és un augment de pressió en els ambulatoris a causa de les persones que s'acosten a realitzar-se les proves a causa dels rebrots. No hem d'oblidar que la màscara, la higiene de mans i la distància de seguretat, continuen sent la nostra principal arma per a lluitar contra la Covid-19” conclou el president del sector de primària ICS del sindicat Metges de Catalunya.