Hem d'esperar un estiu de temperatures extremes?

Aquest cap de setmana les temperatures s'han enfilat com si estiguéssim en ple estiu. Parlarem amb el Sergi Corral, membre de l'Associació catalana d'observadors meteorològics.



-Ens espera un estiu tant o més calorós que aquest cap de setmana?



Aquest any la calor arribat molt aviat, normalment una onada de calor es qualifica posteriorment i per això haurem d'esperar un parell de dies més per poder-la qualificar d'onada de calor 100% o si ens hem quedat a la vora, però una calor tan prematura podríem dir que des del 2017 no sabia tornar a produir. Esperem que aquesta calorada d'aquests darrers dies es vagi combinant amb episodis més fluixos.



-En què es diferencien la metrologia i el canvi climàtic?



L'exemple és molt clar, sí un any puntual tenim aquesta onada de calor de dos tres o fins a quatre dies amb aquests pics de temperatura i després d'afluixar encara es manté normal, podríem considerar-ho com un episodi meteorològic, una onada de la calor o pic de calor. Quan és un escenari de canvi climàtic l'augment de la temperatura és constant i regular al llarg dels anys. La metrologia és un fet puntual, però la climatologia es compara amb els darrers trenta anys i podem observar que va augmentant cap a una temperatura càlida. Respecte a l'any 1950 la temperatura ha pujat 1, 8 graus.



-La gent pot considerar que 1,8 graus no és greu?



És una pujada molt gran, aproximadament està creixent a un ritme de quasi 0,3 graus cada deu anys i si ho mires des d'un punt de vista humà, podem anar trampejant, però quant a animals, plantes, oceans i atmosfera això té unes implicacions greus cap a la flora i la fauna.



-Quin estiu en creus que ens espera?



Tot apunta que serà un estiu més càlid que el 2020. De moment sembla que aquest mes estarà calorós, però encara és una mica incert de com seran els mesos de juliol i agost.