Europa dirà no a l'ampliació de l'aeroport del Prat

L'aeroport del prat va ser ampliat recentment i està envoltat de paratges protegits mediambientalment. Parlarem amb Lluís Mijoler, alcalde del Prat del Llobregat, un dels municipis més afectats per aquesta nova demanda d'ampliació de l'aeroport.

Cal ampliar l'aeroport?

El que no pot fer és créixer, és a dir, no podem plantejar un creixement de l'aeroport perquè està dintre dels seus límits que en el seu dia ja es van marcar. Quan es va fer l'última ampliació es va dir que no creixeria més perquè l'equilibri a territorial d'aquesta zona metropolitana és realment molt complex i una ampliació de l'aeroport suposaria la destrucció d'espais naturals i construcció en el terreny agrari amb unes presumptes compensacions que tenen un interès general però sense millorar la zona.

Panys que estem reclamant a la Generalitat una especial protecció i que protegeixi aquestes zones per blindar encara més les possibles ampliacions de port i aeroport.

Quan es va fer la darrera ampliació de l'aeroport, es van complir tot els termes que s'havien pactat?

No, encara hi ha compensacions pendents i encara hi ha zones que haurien de formar part dels espais naturals i que encara no s'han afegit. També tenen els compromisos d'inversions com és el manteniment dels espais naturals on hem detectat una baixa intervenció de recursos tant per part de la Generalitat com per part de l'estat. Encara no han dut a terme les compensacions que van prometre en la darrera ampliació i ja pretenen fer una de nova.

-Al voltant de l'Aeroport del prat hi ha zones protegides mediambientalment i això significaria la seva destrucció?

Absolutament, Europa s'ha manifestat i hi ha un requeriment, una carta de la Comissió Europea a l'Estat espanyol i a les administracions implicades, que en aquest cas és la Generalitat, on diuen que no s'està complint amb la protecció del delta.