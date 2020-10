"En la confiança està el risc al contagi"

El Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC (BIOCOMSC) alerta d’un canvi en la incidència del coronavirus per edats durant les últimes setmanes. Segons les dades amb què treballen els investigadors, la franja de 20-29 anys encara és la que més casos representa, però el seu predomini està baixant. En canvi, les xifres de la franja 40-59 anys estan empitjorant.

El BIOCOMSC associa aquest canvi de tendència als contagis en entorns laborals i familiars, i fa un crit d’alerta: “El teletreball és absolutament imprescindible”. Per parlar d'aquest i de l'última hora del coronavirus hem parlat avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, amb la doctora Clara Prats, docotora en biofísica i investigadora del Grup de Biología i Sistemes Complexos de la UPC. La doctora Prats ha comentat que “Les dades d'avui del coronavirus a Catalunya són molt preocupants i que espera que el Toc de queda que ha entrat en vigor aquesta nit ajudi a rebaixarles” Tambè ha dit que el Departament de Salut podria estar estudiant un confinament de cap de setmana , Pel que fa a les próximes festes de Tots Sants i Nadal “Obliguen a fer petits canvis d estil de vida entre la societat a Catalunya per lluitar contra el coronavirus”. Respecte a la feina i els contagis ha dit que : “ Cal ¡reduir al màxim la presencialitat a la feina, i demana un esforç a les administracions en aquest sentit. També recomana que no es tingui cap contacte amb ningú de la feina”. La investigadora del grup Clara Prats afegeix que també cal prioritzar l’educació a distància a partir dels 20 anys. En canvi, el BIOCOMSC celebra que, segons aquestes dades, les franges corresponents a l’educació primària i secundària no es veuen arrossegades per l’augment de contagis. A doctora Prats s'ha mostrat clarament partidaria del teletreball sempre que es pugui i ha destacat que: “En les situacions de confiança es on està el major perill de contagi del coronavirus”.