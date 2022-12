Arrenca la 59a edició del pessebre vivent de Corbera

Una de les tradicions de les festes nadalenques és la 59a edició del pessebre vivent de Corbera de Llobregat que comença a demà a dissabte dia 3. Paralrem amb David Esquirol, president de l'associació del pessebre vivent amics de Corbera.



- Que emocionant és tornar a la normalitat.



No us ho podeu imaginar, però sí anar tornant a la normalitat ens omple d'il·lusió.



- Aquest any serà tot normal?



Serà el més normal possible i assumim aquesta normalitat tenint en compte que durant dos anys no ho hem fet i per això tenim una mica d'angoixa. Sí que mantenim encara algunes coses vigents com per exemple l'aforament en un dels espectacles, vam decidir reduir-ho prèviament i mantenir-ho per dos motius, per què la prevenció sempre ha d'estar vigent i també per un millor gaudir del visitant.



- Les dues anteriors edicions que no es van fer també es compten amb aquesta 59a edició?



No estan dins d'aquesta comptabilitat, només ens agrada contar allò que fem. Si les haguéssim comptat també hauríem perdut la possibilitat de gaudir de la xifra rodona 60 i com no la volem celebrar d'una manera molt especial.



- Què trobarem en aquest pessebre vivent de Corbera?

Tornar a gaudir d'una tradició, perquè tenim pública repeteix any darrere any i de fet estem rebent moltes trucades per saber si poden tornar. Trobarem una forma molt tradicional i molt nostra de celebrar el Nadal com és la visita d'un pessebre vivent. És un escenari de 14.000 metres quadrats en un entorn natural i a més a més a la nostra mida què ens permet caminar per dintre. Gaudirem dels diferents quadres escènics del so i d'un guió bastant acurat.