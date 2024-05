Va a hacerse el DNI en Valencia y descubre que podría no existir por culpa del Registro Civil: "No hay rastro"

"No existo, no estoy registrada en el Registro Civil", comienza alertando en su vídeo Jana, "no hay rastro de mi nacimiento, de mi existencia": "Bienvenidos a mis últimas 24 horas. Esto da para peli de Berlanga, te lo digo. O sea, cada cosa que iba descubriendo más decía. No puede ser". La publicación se ha hecho viral en TikTok y mucha gente tiene muchas preguntas.

Jana nos pone en contexto: "Yo descubrí que mi fecha de nacimiento estaba mal en el Registro Civil cuando cumplí 14 años y me tuve que ir a hacer el DNI. Yo vivo en Barcelona, pero nací en Valencia. Entonces, en ese momento, 2004 me estoy haciendo el DNI y las fotitos todo. La señora del DNI me dice: toma, revisa los datos, que lo haya escrito todo bien".

"Y digo, uy, error, mira, pone que nací el 12 de diciembre, pero yo nací el 14. Me dice no, error no, en tu partida de nacimiento pone que has nacido el 12", continúa con su historia esta profesora de baile de Barcelona, "miré a mi madre así y le digo: mamá, ¿cómo toda mi vida engañándome? ¿Qué me estás contando?".

Podría no existir



Su madre, evidentemente, lo negó todo: "Imposible, tú naciste el 14 porque yo el 13 estaba de contracciones...". "Bueno, pues no pone lo mismo en mi partida de nacimiento", señala, "y la señora del DNI: Ah, pues como la partida pone el 12, yo me da igual lo que digáis o que el libro de familia ponga el 14, te hago el DNI con el 12".

"Bueno, pues ahora me ha dado por arreglarlo", continúa explicando, "llevo un año intentando contactar con el Registro Civil de Valencia": "No cogen el teléfono. ¡Si tú llamas a primera hora te da tono y enseguida comunica! He enviado mails. No me han contestado. He solicitado la partida de nacimiento online, me contestan mails poniendo, no consta".

El contenido de esos correos es: "Jana Herrando no consta registrada en el Registro Civil de Valencia": "He pedido hora, pero no he podido viajar a Valencia. Se ha ido mi tía hecha la autorización y me llama. Me dice: Oye Jana, que me dicen que no me lo van a dar, que lo tienes que pedir online, que ahora va online. Y le digo Mar, que ya lo he pedido online".

"Mi tía Mar se sienta en una de esas mesas y va y ha tenido la gran suerte de tocar con la persona más amable de todo el Registro Civil de Valencia", continúa explicando la joven de Barcelona, "se ponen a buscarme y que no aparezco, que no aparezco, no aparece, no aparece, no aparece".

"No hay rastro de mi nacimiento"



Pero surge la magia: "Justo cuando mi tía se levanta, que se está yendo, la chica le dice: Espera que ya he encontrado que por nombre no aparece, pero que por tomo sí que me sale una Jana registrada en esa página, pero no una Jana Herrando, una Jana Errado".

"La cosa es que mi padre cuando fue a inscribirme en el registro, el señor del Registro Civil de Valencia estuvo cuestionando a mi padre si Jana era un nombre real o era un nombre inventado", relata, "y dijo que él no podía inscribirme con ese nombre porque ese nombre no existía y tuvo que preguntárselo a tres personas".

Para más inri, Jana cuenta que "la señora se va abajo a los archivos de verdad a buscar mi página": "Sube con mi página y no solamente mi nombre, el apellido de mi madre que es Monje, que ella lo escribe con J. Pues lo habían escrito con G".

"Y ya para el colofón final, de traca, mi fecha de nacimiento ponía 12 del 12 de mil novecientos borrón", descubre la joven de Barcelona, "no se sabe en qué año he nacido porque hay un borrón": "O sea, no solamente no me llamo como me llamo, mi madre no es mi madre, sino que no se sabe en qué año he nacido. Chapó, chapó al señor que me inscribió".