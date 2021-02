Luis Fernández en Esports COPE: "Creo que Mbappé se quedará en el PSG"

El técnico francés Luis Fernández ha opinado en Esports COPE que Mbappé seguirá en el PSG "yo veo a Mbappé quedarse en el PSG, se le nota contento, se le ve. Ayer consiguió lo que consiguió, está en un club con ambiente bueno, la conexión con Mauricio es buena".

El exentrenador de PSG y Espanyol añade que no ve claro el fichaje de Messi por el club parisino "Messi es imagen del Barça. Yo no sé si es posible financieramente tener a los tres, renovar a Mbappé, a Neymar y fichar a Messi. Tampoco sé si pueden jugar juntos".

Para Luis Fernández el problema del Barça es que algunos de sus jugadores ya no están al nivel que estaban "Busquets y Piqué ya están con una edad elevada y el Barça tiene que sacar jugadores como Pedri, Riqui Puig, Araújo que seguramente no son del mismo potencial de momento, hay que esperar".

Igualmente destaca el problema de la edad de Messi "para mí siempre marca diferencias, pero Mbappé tiene 22 años, Neymar 28 y Messi 34". Añade que el argentino necesita un equipo que le acompañe "Messi tiene más años, no hay que cargarle todo a él. Es un competidor, a mi siempre me encanta, pero debe tener alrededor jugadores de nivel más fuerte. Busquets y Piqué son jugadores que he admirado pero ya no aportan lo que el Barça quiere".

Ante la posibilidad de reconstruir el equipo azulgrana, Luis Fernández considera que es tarea difícil "hay que buscar y sacar. Los grandes equipos nunca mueren pero en estos momentos la situación es difícil para todo el mundo".

De cara al partido de vuelta 'El Machote' considera que el PSG pasará ronda "ya tienen recuerdo malo del Manchester United, que perdieron después de ganar allí. Yo creo que no van a cometer el mismo error. Mauricio va hacer que lo piensen bien antes de jugar. Yo ya dije que era superior al Barça y la eliminatoria la va a pasar el PSG".

Para Luis Fernández la victoria del PSG ayer frente al Barça era previsible teniendo en cuenta la situación deportiva y económica de ambos clubes "hay que tener en cuenta la situación deportiva y económica de los clubs "el Barça no compite con las mismas armas que tenía en el pasado. Se le nota esa dificultad. También el PSG pasó por esa situación, desde que llegaron los cataríes han estado fichando, intentándolo, hasta el año pasado que jugaron una final diez años después de su llegada. Ahora se siente más fuerte con Mbappé y Neymar y grandes jugadores a su alrededor. El PSG ha recuperado la alegría desde que llegó Mauricio".

El francés destaca el buen momente de su compatriota Dembélé en el Barça "me está gustando, ha cambiado en su forma de hacer y de prepararse, está volviendo a tener un buen nivel. Con capacidad de ir y volver, de cambiar de ritmo. Cuidado con Dembéle, porque años atrás tenía un potencial fenomenal y ahora ha vuelto con otra actitud. Creo que puede aportar mucho al Barça".