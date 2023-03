La motivació de Xavi abans del 'Clásico', a 'Esports COPE'

A l''Esports COPE' d'aquest dimecres escoltem el millor de la roda de premsa del tècnic blaugrana, repassem l'última hora del Barça i el Real Madrid amb Helena Condis i Miguel Ángel Díaz, a més us portem la prèvia de l'altra semifinal de Copa que arrenca a El Sadar entre Osasuna i Athletic Club, l'actualitat del Girona, l'Espanyol i gaudim el debat entre Tomás Guasch i Jacinto Vicente.



El tècnic del Barça Xavi Hernández ha volgut destacar la bona temporada que està fent el seu equip davant dels dubtes sorgits després de les dues derrotes consecutives contra Manchester United i Almeria. A la roda de premsa prèvia a les semifinals de Copa contra el Real Madrid, l'entrenador assegura que "sempre em motiva anar al Bernabéu. M'agrada la rivalitat sana i futbolística. Em motiva molt més que un altre tipus de partits. Em 'posa' i m'agradaria ser-hi a dins però no puc”.



El tècnic no ha dubtat a assenyalar que el Reial Madrid és favorit per al partit d'anada per la competitivitat que ha demostrat els darrers anys "són favorits, m'és igual dir-ho. He de ser honest".













Per a l'entrenador del Barça serà fonamental suplir l'absència d'un dels seus puntals "Pedri és un futbolista capital per a nosaltres. És una baixa molt important, però l'equip pot competir sense problema".



El tècnic també ha reclamat que, al marge de l'eliminació europea, es valori que l'equip està lluitant per aconseguir el triplet de Lliga, Copa i Supercopa, amb molt bones estadístiques “si guanyàvem davant de l'Almeria hauríem fet la millor puntuació de la història de la Lliga. Se'n parla poc".



Finalment Ansu Fati ha pogut entrar a la convocatòria per viatjar a Madrid, superats els problemes al genoll. Xavi té tres baixes importantíssimes: Lewandowski, Dembélé i Pedri, lesionats. També hi són Estanis Pedrola i Ángel Alarcón del filial.









A l'Espanyol, Puado assegura que l'equip està amb confiança i al Girona, Bernardo ha renovat fins 2024.

?? BERNARDO 2024 — Girona FC (@GironaFC) March 1, 2023