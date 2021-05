Lluís Puig en Esports COPE: "No hay que ser fatalistas con Ansu Fati"

Hablamos con el fisio Lluís Puig que explica en Esports COPE las claves de los problemas de rodilla de Ansu Fati, que le obligarán a volver a pasar por el quirófano este jueves para someterse a una menistectomía o estirpación de una parte del menisco, que le tendrá de baja dos meses más.

El fisio reconoce que serán dos o tres meses de baja pero que "no debemos ser fatalistas, aunque sea un menisco de la zona de carga, serán muy cuidadosos y retirarán el trocito que no esté bien, pero preservarán gran cantidad de menisco. No hay que pensar que tendrá problemas para toda la vida".

En cuanto a la cantidad de menisco que puedan retirar afirma que "a veces se retira un 20% o un 30% pero no puedo hacer de adivino. Sacarán el mínimo posible para intentar preservar. La ciencia dice que el menisco está para algo, antes se retiraban casi todos y conllevaba a una artrosis".

Para Lluís Puig, lo importante es que ansu se recupere sin prisas "el jugador seguro que mentalmente, físicamente y moralmente, está un poco tocado. Están intentando hacerle ver que esta es la solución. Hay que ser precavido y no hacerle correr. Debería estar en condiciones para hacer una pretemporada bien. Lo peor en los deportistas es que quieren estar recuperados para anteayer. Si se trata de una zona que está muy tocada, deberán ir con pies de plomo, pero el pronóstico será de dos o tres meses".

En cuanto a las secuelas que pueda tener el jugador de 18 años, Puig también es optimista "tendrá una estructura que no estará al 100% pero sí que tendrá unos restos que la harán de cojín. Es una persona muy joven y tiene un gran futuro por delante. Seguro que llevará un tratamiento preventivo pero más adelante se olvidará. Tendrá secuelas pero muy a la larga".

Puig considera que la decisión inicial de suturar el menisco cuando se produjo la lesión el 7 de noviembre es la correcta "inicialmente se decidió, en base a criterios como que es una persona joven y deportista de alto nivel, que se podía suturar el menisco. Para que se pueda suturar debe ser la zona roja del menisco, que es la que está en la parte posterior de la rodilla más en contacto con todo el paquete vásculo-nervioso. Suponemos que la sutura fue toda en zona roja y que cicatrizó correctamente, aunque es un supuesto".

La decisión de suturar se tomó porque "la parte interna del menisco es la de más carga y se hace para preservar al máximo la rodilla y la calidad del hueso y el cartílago para que no se produzca un proceso de artrosis precoz". Lluís Puig explica que "después optaron por terapia regenerativa para intentar ayudar a cicatrizar y recortar los plazos, pero esto no funcionó".