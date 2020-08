Juan Carlos Rodríguez a Esports COPE: "Si Koeman llega es porque no le tiembla la mano"

El excompañero de Ronald Koeman en el 'Dream Team' que ganó la primera Champions de la historia del Barça Juan Carlos Rodríguez ha explicado a los micrófonos de Esports COPE que el holandés le parece una apuesta acertada para el banquillo azulgrana en el momento actual "si llega es porque no le tiembla la mano. Es un momento complicadito, pero Ronald es el idóneo".

Juan Carlos está convencido que Koeman llega con plenos poderes para tomar las decisiones que considere necesarias con el objetivo de superar la crisis del equipo "imagino que el Barça le va a dar plena libertad, si no no vendría. Está plenamente capacitado".

Para el exjugador vallisoletano, el holandés tiene una tarea complicada pero tiene mimbres en el equipo para afrontarla "tiene una plantilla con muchos recursos. Inagino que tendrá que hacer retoques para complementar el equipo con gente que le aporte más ganas y para crear el mejor entorno para el mejor jugador de la historia que es Messi".

Juan Carlos cree que Messi seguirá en el Barça pero que es difícil salir ahora a dar explicaciones "no es el mejor momento para salir a transmitir un mensaje a la afición. Yo tampoco sabría dónde esconderme, pero tarde o temprano encontrará la fuerza para enfrentarse a la afición y a los medios". El ex del Barça cree que al capitán todavía "le queda muchísimo que dar, después de darle tantísimo ya a este deporte, y en cualquier momento podrá levantar la cabeza. Hay que levantar cabeza después de golpe como este".

