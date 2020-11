Fran Mérida en Esports COPE: "Yo voy a estar para ayudar siempre, entiendo al míster"

El jugador del RCD Espanyol Fran Mérida ha pasado por los micrófonos de Esports COPE este miércoles para conversar sobre el buen inicio del equipo de Vicente Moreno, líder y firme aspirante al ascenso a Primera División.

El centrocampista destaca el mérito del equipo "hubiéramos firmado un comienzo así, adaptarse tan rápidamente a la categoría no es tarea fácil. Muy contento por las sensaciones y los puntos, pero no nos podemos desviar del trabajo que es el que nos llevará al éxito".

Mérida asegura que el equipo no se va a relajar a pesar del gran inicio "todos pensamos ahí adentro que no nos podemos despistar. Estamos teniendo solvencia en los resultados pero estamos centrados en no bajar ni un poquito el pistón. He jugado varios años en esta categoría pero no podemos pararnos y mantener el foco en seguir siendo competitivos y jugar bien".

Fran valora también la faceta defensiva del equipo menos goleado de la categoría "es un dato muy bueno que habla muy bien del bloque y de Diego. Si conseguimos dejar la portería a cero muchos partidos vamos a tener opciones porque delante tenemos jugadores que tienen sangre fría y tienen gol"

Fran Mérida celebra poder contar con la dupla Embarba y Raúl de Tomás "yo los conozco ya del Rayo, los sufrí en contra. Son jugadores determinantes que en Segunda siempre han hecho goles y ahora por suerte están en mi equipo, así que a difrutarlos. Una de las claves es que el grupo se mantiene bien, entrenando y nadie baja el pistón".

El centrocampista blanquiazul ha perdido la titularidad en detrimento de Sergi Darder pero no se queja "el míster cuando saca un once siempre piensa que es el mejor para ese partido. Me está tocando entrar en las segundas partes y entiendo al míster porque tiene donde elegir. Darder y Melendo lo están haciendo bien, pero yo sigo entrenando bien y siempre voy a los partidos pensando que me puede tocar para estar preparado. Yo voy a estar para ayudar siempre, ya sea desde el inicio o desde la segunda parte".

Para Fran Mérida, este año debe ser sólo un paréntesis "yo quiero estar siempre en Primera, otra cosa es la realidad. Hasta que no demostremos lo contrario somos jugadores de Segunda. Con el COVID no sé que es mejor, lo mejor sería encontrar una solución a nivel social. Nosotros estamos bien protegidos y podemos seguir con nuestra profesión pero mucha gente lo está pasando mal. Nosotros debemos seguir trabajando en el día a día con el objetivo de estar en Primera División el año que viene".