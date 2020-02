Coronavirus, Nàpols, clàssic i Espanyol a l'Esports COPE

Els nostres enviats especials Manuel Oliveros i Helena Condis viatgen cap a Nàpols on demà el Barça juga el partit d'anada de vuitens de final de la Champions. Leo Messi trepitjarà per primera vegada San Paolo, el temple de Maradona. L'equip ha arribat a terres italianes en plena crisis del coronavirus i tota l'expecidicó ha passat control de temperatura corporal a l'avió, tan bon punt ha aterrat el vol chàrter que els ha portat des de Barcelona. El partit no corre perill perquè el focus dels contagis es troba al nord del país.

Amb Josep Maria Minguella i Poli analitzem un cap de setmana on la crisi del Barça ha agafat el pont aeri i es trasllada a Madrid on s'ha lesionat Hazard i serà baixa pel partit de dimecres contra el Manchester City de Guardiola i pel clàssic del próxim diumenge.

L'Espanyol torna a estar a cinc punts de la salvació i com cada dilluns parlem amb el director de Tiempo de Espanyol Javier de Haro per analitzar la complicada situació de l'equip d'Abelardo després de la derrota a Valladolid.