El Mirall viu el Dia del Seminari, amb el lema ‘Aixeca’t i posa’t en camí’, i presenta la Passió de Llinars

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 17 de març sobre la celebració aquest 19 de març del Dia del Seminari, amb el lema ‘Aixeca’t i posa’t en camí’, i sobre la Passió de Llinars del Vallès, que es representa al Teatre Auditori d’aquesta localitat els dies 25 i 26 de març i 1 i 2 d’abril a les 17.00h. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació del director del Secretariat de Pastoral Vocacional de Barcelona, Bernat Gimeno, també formador del Seminari Conciliar, el seminarista de 3r de Teologia Armand Kamnang i la directora del grup Till-Tall Teatre, Reyes Barragán. Gimeno ha explicat que “el Dia del Seminari aquest centre es posa sota l’empara de Sant Josep, que va acompanyar l’infant Jesús en tota la seva vida oculta”. En aquesta línia, ha afegit que “la missió dels estudiants és identificar-se amb Jesús amb la custòdia i el patronatge Sant Josep, com a futurs preveres”, i ha reivindicat el contingut “de la carta ‘Patris Corde’ del Papa Francesc amb motiu de l’Any de Sant Josep, que exposa 7 qualitats per viure, entre elles l'obediència, la docilitat, el silenci i la fortalesa”. El formador ha recordat que ”l’edifici del carrer Diputació de Barcelona és la quarta seu d’una institució que té més de 400 anys, amb el patronatge de Sant Josep, la Immaculada Concepció i Sant Tomàs”.





Bernat Gimeno ha anunciat “una Vetlla de Pregària per les Vocacions”, que es fa aquest divendres 17 de març a les 19.00h, així com “una trobada de famílies programada per a aquest dissabte i, a més, una crida diumenge a l’aportació econòmica i a crear una cultura de la pastoral vocacional a les parròquies, principalment des de la pregària”. Per la seva banda, Armand Kamnang ha dit que els estudiants “viuen el Dia del Seminari amb molta il·lusió, des del discerniment i la pregària per altres” que es preparen per al sacerdoci. Sobre el seu procés vocacional, ha explicat que “el recorregut del procés de discerniment ha estat molt bonic i també internacional, des de moltes experiències viscudes, com ara un Camí de Santiago, trobades a la Delegació de Joventut i el pas d’entrar al Seminari”. Armang Kamnang ha assegurat que “la pel·lícula ‘La última cima’, de Juan Manuel Cotelo, va marcar” la seva vocació, perquè “va ser l’inici d’un procés de petició al Senyor sobre allò que vol” d’un mateix. Igualment ha apuntat que Déu “es fa present a través d’altres persones, de la pregària, de l’Eucaristia i d’altres sagraments, que van fer camí en la vida”, alhora que ha recordat viatges a l’Argentina i a Terra Santa.





El seminarista ha destacat que, "arran del Camí de Santiago, el coneixement de dos preveres argentins van estimular molt el procés, des

de l’experiència comunitària, molt important per a la fe, perquè és compartir allò que es viu”. En un altre moment, va concloure que “el Senyor diu que ho vol tot de la persona que rep els seus dons”. Armand Kamnang ha conclòs que “tot es va consolidar a Barcelona, principalment amb el bisbe Toni Vadell durant un pelegrinatge a Terra Santa, que va marcar molt, perquè va dir que l’Armand deixarà en un moment donat de ser l’Armand per ser Crist, que viu en la seva persona”. A partir de la xifra d’una seixantena de seminaristes a Catalunya (25 al Conciliar de Barcelona, 17 al de Terrassa i uns 15 a l’Interdiocesà), Bernat Gimeno ha dit que “dijous 16 es va fer a la tarda una petita competició de futbol”, en què es vetlla per la fraternitat i la sana competitivitat. Gimeno ha revelat que Armand Kamnang “s’encarrega de les xarxes socials, amb un altre company, un tema molt important” en la difusió del missatge de Crist.





Una passió “moderna i fidel al text evangèlic”





En la segona part del col·loqui, Reyes Barragán ha explicat que “la Passió de Llinars és moderna i propera al públic, però molt fidel al text evangèlic i amb l’assessorament del teòleg Xavier Morlans”, que és fill de la mateixa localitat vallesana. La directora de la representació ha comentat que “és senzilla i presenta tot el que passa al voltant de la mort i la resurrecció de Jesús”. L’ha qualificada de “minimalista i molt femenina, perquè dona molta importància als personatges de Maria i Maria Magdalena, des d’una dramatúrgia que queda molt propera, amb una barrera amb el públic que es vol trencar”. En aquesta línia, ha apuntat que “l’austeritat, amb el fet que no hi hagi decorat, fa que el missatge arribi més directament, en una comunicació que és kerigmàtica i en format de primer anunci, com ja deia el mateix Xavier Morlans”. Barragán ha destacat també que “un dels objectius és que sigui una passió didàctica i que arribi a tothom, creients i no creients, perquè és una obra de teatre i alhora transmet espiritualitat”.

La directora de la Passió de Llinars ha subratllat, a més, que l’obra “sempre està innovant, buscant informació, fins al punt que es vol demostrar que val la pena, amb uns diàlegs molt naturals per aconseguir que la gent se’n senti molt a prop”. Igualment ha afegit que “s’intenta que hi hagi una harmonia entre les interpretacions, cosa difícil, perquè només hi ha l’actor amb el seu vestuari i, en definitiva, tot el que hi ha en ell mateix per transmetre el missatge, amb paraula i emoció, cosa que seria el resum més adequat”. Ha anunciat que “es poden comprar entrades a l’Ajuntament, de 9 a 14 hores, o bé en el web del Teatre Auditori de Llinars: https://www.teatreauditorillinars.cat/. Finalment, Reyes Barragán ha recordat que “la Passió està viva i sempre ofereix sorpreses”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa 'El Mirall' ha començat amb una reflexió sobre el naixement d'un nou cor de cambra mixt a Montserrat. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Et

seguiré', tema del grup Worship.cat que ens ajuda a viure aquest Diumenge IV de Quaresma, per assaborir la presència de Jesús enmig de nosaltres, com va fer el cec de naixement: https://www.youtube.com/watch?v=5OsC53O_lYU





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: les XV Jornades Tècniques de Bibliotecaris de l'Església celebrades aquesta setmana a Barcelona amb el lema "Oportunitats i reptes de les biblioteques al segle XXI", l'exposició "Joan Miró, mística i avantguarda", inaugurada aquests dies al Museu Diocesà de Barcelona, i la presentació de la temporada 2023 per a la Federació Catalana de Passions. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).